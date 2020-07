Izera to nie jest pierwszy polski samochód elektryczny. Poznajcie historię Melexa

Zanim przejdziemy do historii, skupmy się na Meleksie N.Trucku. To nowy pojazd użytkowy z Mielca. Pierwszy wóz z tej kategorii, seryjnie produkowany dostawczak polskiej marki. Jak donosi „Auto-Świat: „może przewozić ładunki o masie do 2 ton, jest wąski i zwrotny, a jedno ładowanie baterii ma starczać na przejechanie ok. 150 kilometrów”.

Premiera mieleckiego Melexa miała miejsce w przeddzień premiery polskiego samochodu elektrycznego sygnowanego przez spółkę Electromobility Poland – Izery.

Pierwszy na drogi publiczne

Mielecki Melex podzielił się szczegółami. „Nowy model jednego z najdłużej działających na świecie producentów pojazdów elektrycznych nazywa się N.Truck. To nowocześnie wyglądający i kompaktowy pojazd użytkowy, homologowany w kategorii N1, czyli będzie można się nim poruszać po drogach publicznych” (za „A-Ś”).

Mielecki producent podaje, że N.Truck waży 1 tonę, ma ładowność do 2 ton, może osiągać prędkość maksymalną 70 km/h i na jednym ładowaniu litowo-jonowego akumulatora przejeżdża 150 kilometrów. To zaskakująco dużo.

Melex N.Truck ma 150 cm szerokości, będzie oferowany z dwoma rozstawami osi: 250 i 300 cm. Jak pisze mielecka firma, atutem jest „znaczny prześwit i bardzo krótki zwis przedni”, które mają zapewniać „bardzo dobre właściwości terenowe”. Auto ma napęd na przód, ale w opcji dostępny będzie napęd 4x4. Przy wszystkich kołach pojawią się hamulce tarczowe.

Cena? Wkrótce

Produkcja seryjna N.Truck-a ma się rozpocząć na początku 2021 r. Cena jeszcze nie jest znana. Melex zapowiada, że auto „będzie przebojem ostatniej polskiej firmy motoryzacyjnej na rynkach światowych”.

A skąd się wziął Melex, doskonale znana Polakom firma, która robiła pojazdy elektryczne „zanim to było modne”? Melex to polski producent pojazdów napędzanych silnikiem elektrycznym, który ma siedzibę w Mielcu.

Historia Melexa

Pojazdy elektryczne były produkowane najpierw przez Wytwórnię Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Mielec”, już od 1971 roku, w nowo utworzonym wydziale fabryki samolotów. Ich produkcję rozpoczęto z przeznaczeniem na eksport… na rynek amerykański. Początkowo produkowano je w wersji trójkołowych wózków golfowych, do 1973 roku rozszerzono gamę wyrobów o czterokołowe wózki pasażerskie, bagażowe i golfowe. Najpopularniejszym wariantem w Polsce stał się dwuosobowy pojazd towarowy z odkrytym nadwoziem.

W wariancie Melex WGE-3 mógł przewozić 150 kg ładunku. Stopniowo pojawiały się także warianty z zakrytą kabiną. Do 1977 wyprodukowano ponad 46 tysięcy Meleksów, z których znaczna część była eksportowana. Produkcja roczna sięgała około 10 tys. sztuk, jak przypomina Wikipedia.

Prywatny w nowych czasach

W 1993 roku, już po przemianach, w wyniku podziału i prywatyzacji WSK „PZL-Mielec”, Melex zaczął funkcjonować jako osobne przedsiębiorstwo. 1 września 2004 roku przedsiębiorstwo to zostało kupione przez Andrzeja i Dorotę Tyszkiewiczów i zaczęło funkcjonować jako spółka jawna Melex A&D Tyszkiewicz.

Jak czytamy „współcześnie pojazdy o tej nazwie są produkowane w kilkunastu odmianach o różnym przeznaczeniu, w trzech kategoriach: pojazdy pasażerskie, bagażowe i specjalne. Używa się ich, między innymi, na polach golfowych, starówkach dużych miast, lotniskach, dworcach, cmentarzach, w fabrykach, centrach logistycznych, parkach, ogrodach zoologicznych i innych terenach zamkniętych” (za Wikipedią).

Pojazdy z Mielca są bardzo popularne w swojej klasie. Wózki elektryczne innych firm często nazywane są „Meleksami”. Tymczasem oczywiście „Melex” jest zastrzeżonym znakiem towarowym. W dwóch wersjach graficznych został zastrzeżony przez Wytwórnię Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Mielec”, a w jednej przez spółkę „Melex A&D Tyszkiewicz”. Ponadto ostatnia spółka zastrzegła nazwę „meleks” jako znak słowny.

Nowy etap starej firmy

Teraz Melex, za sprawą N.Trucka – pojazdu elektrycznego z homologacją drogową – wyjedzie na ulice, a nie tylko będzie się poruszał po zamkniętych przestrzeniach.

Izerze takiej historii i sukcesów jakie ma na koncie Melex, można na razie życzyć.