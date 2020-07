Wizz Airem nie przyleci się do Polski z trzech krajów Europy

Pandemia COVID-19 wciąż trwa. Nasza Rada Ministrów decyduje o zakazie lotów do konkretnych krajów. Lista jest na bieżąco aktualizowana. Rozporządzenie najświeższe obowiązuje od 29 lipca (na razie do 11 sierpnia). Czytamy w nim, że wolno z Polski latać do krajów członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Szwajcarii i państw Unii Europejskiej. Wyjątek stanowią Szwecja, Portugalia oraz Luksemburg. Zachorowań na COVID-19 jest tam – w opinii rządu – zbyt dużo.

Tymczasem Rada Ministrów zakazała także podróży do Czarnogóry, która była na liście „można”. Loty mogą odbywać się do Gruzji, Japonii, Kanady, Albanii, Korei Płd i na Ukrainę.

Można też latać do takich krajów, jak będące wcześniej na „zakazanej” liście: Algierii, Maroka, Tajlandii, Nowej Zelandii, Białorusi, Rwandy, Tunezji, Turcji, Urugwaju i Australii.

W reakcji na decyzję rządu swoją decyzję podjęły linie Wizz Air. Nie tylko odwołały loty do Szwecji, Portugalii i Czarnogóry, ale też z tych krajów do Polski. „Przynajmniej do 11 sierpnia 2020 roku do Polski nie będzie można realizować połączeń z Portugalii, Szwecji, Czarnogóry i Luksemburga. Wizz Air odwołuje zatem wszystkie loty z Portugalii, Szwecji i Czarnogóry” – piszą linie w komunikacie.

Z Czarnogóry wkrótce samolotem wrócić się nie da. Połączenia z tym krajem zawieszają PLL LOT już 4 sierpnia 2020 roku.

