Uwaga, roboty drogowe. Jak jechać bezpiecznie i bez stresu?

Podczas wyjazdów na wakacje nietrudno natknąć się na strefę, w której prowadzone są prace drogowe. Wielu kierowców bagatelizuje zagrożenia z tym związane, mimo że co roku w takich miejscach dochodzi do tragicznych w skutkach zdarzeń. W zeszłym roku w wypadkach w strefie robót drogowych lub z oznakowaniem tymczasowym zginęło 16 osób, a 107 zostało rannych.

W strefie robót drogowych podstawą jest zachowanie szczególnej ostrożności. W przeciwnym razie grozi nam m.in. najechanie na tył samochodu przed nami czy uszkodzenie pojazdu.

Zdejmij nogę z gazu–

Wjeżdżając na teren, gdzie prowadzone są roboty drogowe, kierowcy powinni bezwzględnie stosować się do panujących tam ograniczeń prędkości.

– Zdarza się, że kierowcy traktują ograniczenia prędkości jako nadmierną ostrożność i uznają, że nic się nie stanie, jeśli będą jechać nieco szybciej. Jest to szczególnie niebezpieczne w strefie robót drogowych, gdzie nieoczekiwanie możemy natknąć się np. na uskok w jezdni, co prowadzi do ostrego hamowania, a jeśli z tym nie zdążymy - do uszkodzenia pojazdu – mówi Krzysztof Peła, ekspert Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault.

Przy nadmiernej prędkości łatwo też o wypadnięcie ze swojego pasa ruchu czy najechanie na samochód jadący przed nami podczas nagłego hamowania.

Patrz na znaki

Roboty drogowe zwykle oznaczają zmienioną organizację ruchu. W związku z tym niemożliwa staje się „jazda na pamięć”, którą niestety w normalnych warunkach praktykuje wielu kierowców. Trzeba uważnie obserwować wszystkie znaki pionowe i poziome, aby być przygotowanym na zwężenie jezdni, zmianę pierwszeństwa przejazdu czy uszkodzenie nawierzchni.

Często na odcinku, gdzie prowadzone są prace drogowe, nie możemy też polegać na nawigacji GPS. Jeżeli zmiany w organizacji ruchu zostały wprowadzone niedawno, to urządzenie, z którego korzystamy, może nie posiadać jeszcze danych na ten temat, zwłaszcza jeśli od aktualizacji map minęło już trochę czasu. W takiej sytuacji bezmyślne podążanie za wskazaniami nawigacji może nawet doprowadzić do jazdy pod prąd, dlatego kierowca powinien zachować czujność.

Uważaj na robotników

W strefie robót drogowych należy uważać nie tylko na inne pojazdy, lecz także osoby pracujące na drodze. Nierzadko kierują one ruchem czy poruszają się po jezdni. Uważna obserwacja drogi przez kierowców i zachowanie odpowiedniej prędkości są niezbędne, by zapewnić takim osobom bezpieczeństwo.

