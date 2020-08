Autostradą bez kolejek. Z popularną aplikacją kierowcy nie zapłacą na bramkach

Rozwiązanie ułatwi zmotoryzowanym przejechanie przez punkt poboru opłat bez zatrzymywania i sięgania do okienka. Jak skorzystać z tej nowości?

Firma Neptis, operator Yanosika, nawiązała współpracę z firmą Blue Media, spółką technologiczną, która od 1999 r. wdraża rozwiązania w obszarze usług płatniczych i finansów. W ramach zawartego porozumienia, kierowcy z systemu Yanosik uzyskają dostęp do usługi Yanosik Pay. Na czym to polega?

– Automatyczne opłaty na bramkach to nadal spora nowość na polskich autostradach. Postanowiliśmy więc udostępnić usługę Yanosik Pay dla użytkowników naszej aplikacji. Od teraz z poziomu smartfona i bez instalowania dodatkowych programów można dołączyć do elektronicznych płatności na odcinkach autostrad, które obsługują system Autopay. Korzystanie z tej usługi jest bardzo wygodne i przydatne – komentuje Paweł Bahyrycz z Yanosika.

Szybko i bez czekania

W praktyce wygląda to tak, że kierowca, który jest zarejestrowany w systemie Autopay, może przejechać przez specjalnie oznakowane bramki i automatycznie zapłacić za przejechany odcinek autostrady. Podczas podróży nie musi uruchamiać aplikacji, ani nawet mieć przy sobie telefonu, by zapłacić za przejazd. Zainstalowane na bramkach urządzenia odczytują tablicę rejestracyjną i automatycznie podnoszą szlaban (tzw. videotolling). Wszystko odbywa się praktycznie bez zatrzymywania pojazdu, co w rezultacie skraca czas przejazdu:

– Korzystanie z automatycznego poboru opłat jest trzy razy szybsze w stosunku do tradycyjnych bramek z obsługą manualną. Dodatkowo system jest całkowicie bezpieczny: każdy może śledzić historię swoich tras, pobierać faktury, a także zarządzać swoim kontem online – mówi Miłosz Kurzawski z Autopay.

W jaki sposób użytkownicy aplikacji Yanosik mogą skorzystać z tego rozwiązania?

Wystarczy wejść w menu aplikacji, wybrać opcję „Yanosik Pay”, a następnie założyć konto w systemie. Dzięki zarejestrowaniu danych o pojeździe, takich jak np. numer rejestracyjny oraz sposób płatności, kierowca może przejeżdżać przez wyznaczone strefy w punktach poboru opłat i nie tracić czasu na stanie w korkach do płatności. Całość odbywa się bezkontaktowo.

Z funkcji można korzystać na wszystkich bramkach na odcinku AmberOne znajdującym się na autostradzie A1 oraz na odcinku Kraków-Katowice na autostradzie A4. W praktyce kierowcy mogą płacić automatycznie za pokonanie dystansu między Gdańskiem a Toruniem lub między stolicami województwa małopolskiego i śląskiego.

Taniej w tym roku

Co ważne, przejazdy takie są tańsze. Co najmniej do końca września kierowcy korzystający z Autopay mogą skorzystać ze zniżek za przejazdy na A4 Katowice-Kraków. Zmotoryzowani mogą zaoszczędzić od 3 do 5 zł na każdej bramce obsługiwanej przez system. Ceny różnią się w zależności od kategorii pojazdu.

