Do tych krajów z Polski nie wolno latać. Oto pełna lista

Z Polski można wylecieć teraz do:

Algierii,



Maroka,



Tajlandii,



Nowej Zelandii,



Białorusi,



Rwandy,



Tunezji,



Turcji,



Urugwaju,



Australii.



Wcześniej można było latać do:

państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),



państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)



państw członkowskich Unii Europejskiej (z wyjątkami, niżej),



Szwajcarii,



Gruzji,



Japonii,



Kanady,



Albanii,



Korei Płd.



Ukrainy.



Z Polski nie można latać do:

Czarnogóry,



Szwecji,



Portugalii,



Luksemburga,



Macedonii Północnej.



Polski LOT wciąż nie wznowił lotów do Stanów Zjednoczonych. Kiedy nastąpi decyzja o wznowieniu lotów do tego kraju, na razie nie wiadomo, zwłaszcza że wzrasta liczba zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 (w obu krajach).

Listę państw, do których wolno latać oraz tę, do których latać nie wolno, reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2020 r. (weszło w życie 29 lipca). Obowiązuje ono do 11 sierpnia 2020 roku. Potem obie listy mogą ulec zmianie.

