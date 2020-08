Autostrady bez kolejek na bramkach. Dołącza duży bank

Bank wprowadza usługę Autostrady umożliwiającą korzystanie z Autopay – systemu automatycznych opłat za przejazdy autostradami. Klienci banku mogą płacić za przejazdy bezpośrednio ze swojego konta. Usługa jest dostępna w bankowości internetowej i aplikacji Moje ING.

Proces rejestracji do usługi Autopay w Moje ING jest bardzo prosty. Aby skorzystać z usługi, należy ją aktywować w zakładce Autostrady w bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej, dodać dane pojazdu oraz wskazać konto, z którego ma być pobierana opłata. W aplikacji Moje ING można na bieżąco mieć podgląd do historii przejazdów i faktur.

– Już ponad 300 tys. kierowców używa na co dzień Autopay, by móc wygodnie poruszać się po polskich autostradach. Płatność za autostrady odbywa się w pełni automatycznie i całkowicie bezdotykowo, co ma obecnie niebagatelne znaczenie – mówi Miłosz Kurzawski, zarządzający Autopay.

Automatyczny system płatności Autopay działa od lata 2019 roku na wszystkich bramkach poboru opłat AmberOne Autostrady A1 pomiędzy Toruniem a Gdańskiem oraz na A4 na odcinku Katowice-Kraków. Dzięki niemu kierowca nie czeka w kolejce przed bramkami – zwalnia lub zatrzymuje się na chwilę, aby system odczytał numer tablicy rejestracyjnej. Po rozpoznaniu pojazdu podnosi się szlaban. W trakcie przejazdu przez bramkę nie trzeba niczego potwierdzać w telefonie. Opłata za przejazd zostanie automatycznie pobrana z konta po wyjeździe z autostrady.

Za korzystanie z tej formy opłaty za autostradę A4 Katowice-Kraków kierowcy płacą 3-5 zł mniej, w zależności od kategorii pojazdu (do września 2020 roku, z możliwością przedłużenia).