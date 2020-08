Kwarantanna dla osób z Polski. Kolejne kraje wprowadzają ograniczenia

O decyzjach poinformowano w piątek. Obywatele i mieszkańcy większości krajów europejskich mogą bez przeszkód podróżować na Łotwę, Litwę i do Estonii, o ile w kraju, z którego przyjeżdżają, liczba nowych infekcji koronawirusem w ciągu ostatnich 14 dni nie przekroczyła 16 przypadków na 100 tys. mieszkańców.

Władze co piątek aktualizują listę państw ze wskaźnikami zachorowań za poprzednie dwa tygodnie. Dla Polski wynosi on obecnie 20,1. Dla Łotwy 3,8, a dla Estonii 7,3. Rząd Łotwy doradza swoim obywatelom, by poważnie rozważyli konieczność wyjazdu do krajów z większym niż 16 wskaźnikiem zachorowań, w tym do Polski. Ale to nie wszstko – przyjeżdżający z Polski muszą poddawać się samoizolacji.

14-dniowa samoizolacja

„Zgodnie z najnowszą statystyką Centrum Kontroli i Zapobiegań Chorób osoby przyjeżdżające z Polski muszą poddawać się 14-dniowej samoizolacji” – czytamy na Facebooku ambasady Łotwy w Polsce. Podobne komunikaty wydały władze Litwy i Estonii.

„W związku ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem w Polsce, osoby podróżujące z Polski do Estonii w terminie 10-16.08.2020 są zobowiązane do poddania się dwutygodniowej samoizolacji” – przekazała ambasada Estonii. „Od 10 sierpnia br. do odwołania osoby powracające bądź wjeżdżające z Polski na Litwę podlegają obowiązkowej samoizolacji na okres 14 dni” – czytamy z kolei na Facebooku ambasady Litwy. Nakaz nie obowiązuje jednak osób, które przez Litwę wyłącznie „przejadą tranzytem do miejsca zamieszkania” .

