Ile kosztuje „radość z jazdy” pierwszym elektrycznym SUV-em BMW?

Znamy BMW X3. W nowej generacji samochód pojawia się jako w pełni elektryczny model iX3. Nie emituje spalin, a ma typowo sportowy charakter aut marki oraz komfort i funkcjonalność modelu X3.

W ramach aktualnej oferty przewidziano do wyboru dwie wersje BMW iX3. Pierwsza to Inspiring, ceny katalogowe startują od 282 900 złotych. Z kolei na 305 210 złotych wyceniona została wersja Impressive (m.in. adaptacyjne reflektory LED, sportowe fotele przednie z podparciem lędźwiowym, tapicerka skórzana Vernasca Black z dekoracyjnym obszyciem, wyświetlacz Head-Up oraz asystent parkowania Plus z systemem kamer 360).

Nowe BMW iX3 to pierwszy model marki produkowany na eksport w chińskich zakładach produkcyjnych w Shenyang. Jego wprowadzenie na rynek rozpocznie się w Chinach w 2020 roku. Dzięki niemu BMW X3 jest pierwszym modelem marki oferowanym z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi, a także z napędem hybrydowym plug-in i napędem elektrycznym.

Gęstość mocy napędu elektrycznego została zwiększona o 30 procent w porównaniu z poprzednimi samochodami elektrycznymi grupy, a grawimetryczna gęstość energii ogniw akumulatora wysokonapięciowego o 20 procent. Najnowsze wersje opracowanych we własnym zakresie komponentów – silnika elektrycznego, elektroniki mocy, wysokonapięciowej techniki ładowania i magazynowania – od 2021 roku będą również stosowane w BMW iNEXT i BMW i4.

Wzrost wydajności w porównaniu z BMW i3 uzyskano dzięki zintegrowanej technologii napędu. Silnik elektryczny, elektronika siłowa i skrzynia biegów po raz pierwszy umieszczone są w jednej centralnej obudowie. Akumulator wysokonapięciowy piątej generacji ma pojemność energetyczną brutto 80 kWh, umożliwia pokonanie do 460 km w obowiązującym nowym cyklu testowym WLTP.

Nowo zaprojektowany silnik elektryczny piątej generacji generuje maksymalną moc 286 KM i maksymalny moment obrotowy 400 Nm. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h to 6,8 s, a prędkość maksymalna 180 km/h (ograniczona elektronicznie).

Indywidualna rekuperacja pozwala na wybór pomiędzy intensywnym wrażeniem jazdy „na jednym pedale” z dużą siłą hamowania i dużym odzyskiem energii w pozycji jazdy B i adaptacyjną rekuperację z funkcją swobodnego toczenia w pozycji jazdy D. Poziom rekuperacji ustawia się w trzech stopniach. Adaptacyjna rekuperacja zwiększa komfort jazdy i wydajność poprzez sterowanie odzyskiem energii hamowania i funkcją swobodnego toczenia w zależności od sytuacji na drodze.

W nowym iX3 standardowo oferowany jest adaptacyjny układ jezdny optymalizujący sportowy charakter i komfort jazdy.

BMW IconicSounds Electric to nowy podkład dźwiękowy w aucie. W połączeniu z linią stylistyczną Impressive oferowane jest intensywne brzmienie napędu. Jednoznaczny dźwięk przy uruchamianiu i wyłączaniu napędu elektrycznego opracowany został we współpracy z Hansem Zimmerem.

Karta BMW Charging umożliwia łatwy i wygodny dostęp do ponad 450 tysięcy publicznych punktów ładowania na całym świecie. Nowa, dostępna po raz pierwszy, mobilna stacja ładowania do różnych gniazdek i wydajne stacje ładowania wallbox dostępne są w wyposażeniu dodatkowym.

Zoptymalizowana została koncepcja akumulatora, który umożliwia po raz pierwszy ładowanie z mocą do 150 kW na stacjach DC. Doładowanie od 0 do 80 procent pojemności akumulatora wysokonapięciowego możliwe jest w ciągu 34 minut, co odpowiada zwiększeniu zasięgu o 100 km w ciągu 10 minut.

Wnętrze jest pięciomiejscowe, a pojemność bagażnika można zwiększyć z 510 do 1560 l.

Wyposażenie standardowe Inspiring zawiera: lakier metalizowany, reflektory diodowe, 3-strefową klimatyzację automatyczną z ogrzewaniem i klimatyzacją postojową, automatyczną obsługę klapy tylnej, szklany dach panoramiczny, system asystujący kierowcy Professional i oświetlenie ambientowe. Opcjonalna linia stylistyczna Impressive obejmuje 20-calowe obręcze kół ze stopów lekkich, szyby akustyczne, fotele sportowe, skórzaną tapicerkę Vernasca, wyświetlacz BMW Head-Up, asystenta parkowania Plus i system nagłośnienia Surround marki Harman Kardon.