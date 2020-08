Loty do Szwecji znów możliwe. Nowe rozporządzenie wchodzi w życie

Od środy 12 sierpnia obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakazu lotów wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa. Na liście państw, z których loty nie odbywają się do Polski, nie została tym razem ujęta Szwecja. Oznacza to, że w dniach 12-25 sierpnia, do kiedy obowiązuje rozporządzenie, loty między tymi krajami będą się odbywać.

Na informacje płynące z polskiego rządu natychmiast odpowiedzieli przewoźnicy. Popularne tanie linie lotnicze – Ryanair i WizzAir wznowiły sprzedaż biletów między Polską i Szwecją. Do Sztokholmu z lotniska Warszawa-Modlin można polecieć już w czwartek 13 sierpnia za około 70-80 złotych. Irlandzki przewoźnik oferuje ponadto loty do Göteborga, ale na razie nie udostępnił rozkładu. Z WizzAirem można z kolei polecieć kilka razy w tygodniu z Warszawy do trzech szwedzkich portów lotniczych – Göteborg-Landvetter, Sztokholm-Skavsta i Malmö. Ceny biletów także w tym przypadku wynoszą poniżej 100 złotych.

