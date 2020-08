Koronawirus w samolocie już niestraszny? To wnętrze ma uchronić podróżnych

Branża lotnicza jest jedną z tych, w które najmocniej uderzył kryzys wywołany przez pandemię koronawiusa. Choć po kilku miesiącach połączenia lotnicze zostały wznowione, wielu pasażerów ma obawy co do bezpieczeństwa. W końcu w samolocie, w którym zajętych jest 100 procent miejsc, niemożliwe jest utrzymanie dystansu, a podróżuje z nami zazwyczaj co najmniej ponad 100 obcych osób.

Środki bezpieczeństwa w samolotach

Na razie w samolotach zwiększono częstotliwość dezynfekcji foteli i innych powierzchni, a wiele linii lotniczych zrezygnowało z serwowania posiłków. Tam, gdzie było to możliwe, zmieniono sposób obiegu powietrza wewnątrz kabiny. Normą jest wypełnianie formularzy lokacyjnych, tak by możliwe było łatwe namierzenie pasażerów przez służby sanitarne w razie wykrycia zakażenia. Na lotniskach należy spodziewać się także kontroli temperatury, czy nawet wyrywkowych testów na koronawirusa – taka praktyka obowiązuje np. w Grecji.

Koronawirus? Można podróżować bezpiecznie

Nie brakuje jednak osób, które twierdzą, że to za mało. Projektanci ze studia PriestmanGoode przedstawili kompleksową wizję tego, jak dla bezpieczeństwa podróżnych powinny zmienić się wnętrza samolotów. Główny nacisk położony został na stworzenie maksymalnie bezpiecznej osobistej przestrzeni dla każdego pasażera. Wykorzystano w tym celu innowacyjne materiały i rozwiązania, które mają zapewnić higienę podróżowania i zmniejszyć konieczność dotykania różnych powierzchni, a także ułatwić późniejszą dezynfekcję maszyny. Projektanci twierdzą, że ich pomysły można wdrażać w klasie ekonomicznej i biznesowej.

Inne fotele, specjalne materiały

Poszczególne rzędy foteli oddzielone są od siebie tak, by powietrze znad jednego nie mieszało się z tym z przodu i z tyłu. W oczy rzuca się kształt siedzeń zaprojektowanych tak, by pasażerowie byli od siebie odseparowani i nie stykali się. Postawiono na prosty design – zniknęły schowki z materiału, pojawiły się za to m.in. bezprzewodowe ładowarki i stoliki, które same się czyszczą. Także fotele pokryte są materiałami nadającymi się do czyszczenia termicznego oraz metodą UVC – promieniowania bakteriobójczego ultrafioletem, które odbywa się automatycznie.

Zgodnie z ideą projektantów – w samolotach miałyby się znajdować różne typy foteli – dla jednego pasażera, pary bądź większej grupy. Dla osób podróżujących samotnie przygotowano specjalne loże oddzielane zasłonami.