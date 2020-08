LOT rozwija ofertę. Na co mogą liczyć pasażerowie?

LOT szybko i elastycznie reaguje na wyzwania, jakie przed branżą lotniczą stawia pandemia koronawirusa. Dotyczy to nie tylko stopniowo przywracanych kierunków, które cieszą się zainteresowaniem pasażerów po trudnym okresie obostrzeń. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, LOT wprowadził szereg udogodnień w zakresie obsługi pasażerskiej i w produkcie pokładowym. Przykładem tych działań jest zastąpienie na pokładach i w salonach biznesowych papierowych gazet i czasopism szeroką ofertą prasy polskiej i zagranicznej w wersji cyfrowej.

– W tym trudnym dla branży lotniczej czasie stale pracujemy nad rozwojem oferty, tak aby jeszcze lepiej odpowiadała potrzebom naszych pasażerów. Proponując cyfrową prasę nie tylko zwiększamy asortyment tytułów do ponad 1000 czasopism polskich i zagranicznych, ale także udostępniamy ją znacznie szerszemu gronu odbiorców tj. pasażerom podróżującym w LOT Economy Class i rejsów krajowych. Nie bez znaczenia jest również proekologiczny aspekt tej zmiany. Dotąd na pokłady naszych samolotów miesięcznie zabieraliśmy paczki z tradycyjną prasą ważące nawet 45 ton. Teraz każdemu naszemu pasażerowi oferujemy przyjazny środowisku, aktualny i dopasowany do indywidualnych oczekiwań nowoczesny produkt - gazety w formie elektronicznej –mówi Michał Fijoł, Członek Zarządu ds. Handlowych Polskich Linii Lotniczych LOT.

Jak podał przewoźnik, dostawcą nowej usługi została firma technologiczna Media Carrier, która zapewnia pasażerom linii lotniczych, statków wycieczkowych i gościom ponad 1200 hoteli na całym świecie dostęp do prasy w formie cyfrowej na ich własnych urządzeniach mobilnych.

–Bardzo się cieszymy, że Polskie Linie Lotnicze LOT nam zaufały i zdecydowały się zaoferować swoim klientom nasz Media Box. Ta nowoczesna biblioteka cyfrowej prasy dostępna dla każdego pasażera, który połączy się z internetem, nie wymaga instalowania żadnych aplikacji, ani podawania danych osobowych. Co więcej każda osoba korzysta z wybranej przez siebie cyfrowej wersji czasopisma na swoim własnym urządzeniu. To dziś szczególnie istotne, bo to zdecydowanie bardziej higieniczny i bezpieczny sposób czytania prasy, minimalizujący zagrożenie przenoszenia się bakterii i wirusów –mówi Philipp J. Jacke, Prezes Media Carrier.

Ponad 1000 tytułów w prasie cyfrowej dla wszystkich pasażerów

Dotąd tradycyjna drukowana prasa dostępna była wyłącznie na rejsach międzynarodowych LOT-u dla pasażerów LOT Business Class i LOT Premium Economy Class, a jej oferta obejmowała około 20 tytułów. Obecnie LOT udostępnia ofertę liczącą ponad 1000 tytułów w prasie cyfrowej dla wszystkich pasażerów, niezależnie od klasy i kierunku podróży. Wśród oferowanej prasy są dzienniki i magazyny w kilkudziesięciu wersjach językowych (m.in.: polskiej, angielskiej, węgierskiej, chińskiej, czeskiej, duńskiej, hiszpańskiej, japońskiej, czy koreańskiej), a także magazyn pokładowy LOT-u „Kaleidoscope”. Ulubione tytuły można pobierać na 36 godzin przed wylotem i do 6 godzin po wylądowaniu. Dzienniki i magazyny znajdują się w przystępnej aplikacji lot.com/digitalpress, gdzie po wpisaniu nazwiska i numeru rezerwacji pasażer otrzymuje możliwość bezpłatnego pobrania wybranego czasopisma. W zależności od klasy podróży można na swój nośnik ściągnąć bezpłatnie od 1 do 5 tytułów. Po wykorzystaniu przydzielonego limitu pasażer ma możliwość wyboru spośród dostępnych bezpłatnych tytułów lub zakupienia dodatkowych. Ceny dzienników zaczynają się już od 1 zł, tygodników od ok. 4 zł, a prasy specjalistycznej od kilkunastu złotych. Płatności można dokonać kartą płatniczą lub przez PayPal.

Nowy formularz zmiany/zwrotu biletów i chatbot

Po sukcesach cyfrowych produktów takich jak TIME2THINK czyli usłudze umożliwiającej czasową rezerwację biletu w określonej cenie maks. do 72 godzin i usługach dodatkowych takich jak ubezpieczenie podróży, LOT wdraża szereg dalszych technologicznych rozwiązań na stronie lot.com usprawniających obsługę pasażerów w obecnej sytuacji epidemicznej. Nowy formularz zmiany/zwrotu biletów pozwala pasażerom na zgłoszenie chęci zmiany lub zwrotu biletu bez konieczności kontaktu telefonicznego lub mailowego. Przewoźnik wprowadził także chatbot, który automatycznie odpowiada na zadawane przez pasażerów pytania. Bot potrafi rozpoznać temat i przekazać precyzyjną odpowiedź na pytanie, bądź przekierować pasażera na strony informacyjne lot.com.

Nowością jest również automatyzacja obsługi nieregularności. Obecnie pasażerowie mają możliwość potwierdzania zmian na stronie lot.com w module zarządzaj rezerwacją, bez konieczności kontaktowania się z LOT Contact Center. Od wdrożenia tego rozwiązania prawie 30 tys. rezerwacji zostało potwierdzonych tą drogą. Pasażerowie, których rozkład rejsu uległ zmianie, są informowani automatycznie za pośrednictwem e-maila lub wiadomością SMS.

Dbając o komfort planowania podróży w dobie pandemii, LOT przygotował także dodatkowe udogodnienia dla swoich pasażerów. Dotychczasowa oferta została rozszerzona o nowe taryfy FLEX PLUS. Pierwsza tak elastyczna oferta na europejskim rynku to odpowiedź LOT-u na większą potrzebę zarządzania rezerwacjami przez pasażerów. W razie konieczności zmiany planów bilety zakupione w taryfach FLEX PLUS można nie tylko wymienić czy zwrócić, ale też przepisać na inną osobę na preferencyjnych warunkach. Po raz pierwszy LOT umożliwia także dokonywanie szerokich zmian w rezerwacji – rezygnację z podróży w ciągu 24 godz. od zakupu biletu, zmianę danych pasażera i bezpłatny wybór nowego terminu lotu pod warunkiem dostępności miejsc, jak również zwrot biletu na preferencyjnych warunkach.

Posiłki na pokładzie

Ponadto przewoźnik w ostatnim czasie rozszerzył bezpłatny serwis pokładowy o nowe przekąski. Od 1 czerwca nowością w rejsach krajowych jest słodka drożdżówka, butelka wody 0,5 l dla każdego pasażera i chusteczka dezynfekująca. Na rejsach krótkodystansowych pasażerom bezpłatnie oferowany jest ponadto wybór słonych i słodkich przekąsek (precle, orzeszki i drożdżówki).

Na lot.com pojawiła się możliwość zamawiania bezpłatnego posiłku specjalnego (do wyboru aż 25 różnych posiłków, m.in.: dla małych dzieci, koszerny, bezglutenowy czy z owocami morza) na rejsach dalekodystansowych we wszystkich klasach rezerwacyjnych oraz w klasie LOT Premium Class i LOT Business Class na trasach krótkodystansowych. Wkrótce w opcji samoobsługowej na lot.com pojawią się również posiłki płatne.

Pasażerowie posiadający aplikację Google Pay od czerwca br. mogą korzystać z kompatybilnych kart pokładowych. Można je pobrać za pomocą SMS lub e-mail.

