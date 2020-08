Czy zbyt wolna jazda samochodem jest zła? Co to znaczy „odpowiednia prędkość”?

Nie do końca, bo w rzeczywistości należy wziąć pod uwagę również warunki atmosferyczne, natężenie ruchu drogowego, stan nawierzchni, masę i rozmiar użytkowanego pojazdu czy własną dyspozycję i umiejętności.

Czy jeżeli na danym odcinku maksymalna dozwolona prędkość wynosi 70 km/h, to właśnie tyle powinien pokazywać nasz licznik? Niekoniecznie. Kierowca ma obowiązek przestrzegać przepisów drogowych, ale jednocześnie zachować zdrowy rozsądek i dostosować prędkość do panujących warunków. Nieprzestrzeganie tej zasady przez kierowców w 2019 r. przyczyniło się do śmierci aż 770 osób – to ponad 1/3 wszystkich ofiar śmiertelnych wypadków drogowych z winy kierujących pojazdami.

„Niebezpieczna” pogoda

Bardzo ważne jest dostosowanie prędkości do panujących warunków atmosferycznych.

– Wilgotna, śliska nawierzchnia czy widoczność ograniczona z powodu mgły lub deszczu powinna skłonić każdego kierowcę do zdjęcia nogi z gazu. W przeciwnym razie kierujący może zbyt późno zareagować na nagłe zagrożenie na drodze – mówią trenerzy Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault.

Duży ruch? Nie szarżuj!

Rozwinięcie prędkości dopuszczonej przez przepisy może uniemożliwiać również duże natężenie ruchu. Z tego powodu na autostradzie w niektórych sytuacjach nie będzie można jechać z prędkością 140 km/h. Jeżeli miałoby to prowadzić do niezachowania bezpiecznego odstępu od poprzedzającego pojazdu lub niebezpiecznego wyprzedzania, zdecydowanie lepiej zdjąć nogę z gazu.

Droga drodze nierówna…

Kierowca powinien zwracać również uwagę na stan nawierzchni, a także kształt drogi. Koleiny czy ostry zakręt to znak, że należy zwolnić. Uważać trzeba też na wąskiej drodze, gdy istnieje ryzyko, że będzie nam trudno minąć się z samochodem jadącym z naprzeciwka.

Czym jedziesz?

Nie każdym pojazdem możemy poruszać się równie szybko. Im większy i cięższy pojazd, tym większą ostrożność należy zachować. Latem wiele osób przemieszcza się kamperami, przewozi na dachu rowery czy po prostu prowadzi samochód obciążony bagażami. W takiej sytuacji dobierając prędkość, trzeba pamiętać o wydłużeniu naszej drogi hamowania i gorszych właściwościach aerodynamicznych pojazdu.

Osobista dyspozycja kierowcy

Każdorazowo przed ruszeniem w drogę kierowca powinien ocenić, czy jest w stanie prowadzić samochód. Czynniki ryzyka to np. choroba czy przyjmowanie niektórych leków. Czasem z konieczności prowadzimy samochód, na przykład będąc pod wpływem silnych emocji czy zmęczeni upalnym dniem. W takiej sytuacji prędkość, z którą się poruszamy, powinna uwzględniać nasze słabsze samopoczucie.

Nie należy również przeceniać swoich umiejętności – kierowcy z małym doświadczeniem lub ci, którzy usiedli za kierownicą po długiej przerwie, powinni zachować szczególną ostrożność.

Zbyt wolno – też źle

Jednocześnie należy pamiętać, że prędkość, z jaką się poruszamy, nie powinna znacząco odbiegać od dozwolonej na danym odcinku, jeżeli nie występują jakieś szczególne okoliczności, które by to uzasadniały. W przeciwnym razie możemy wpływać na zaburzenie płynności ruchu oraz skłaniać innych kierujących do ryzykownego wyprzedzania czy bardziej agresywnej jazdy.

