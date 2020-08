Polski rząd zakazał lotów do kraju, który... nie ma lotniska. I właśnie zmienił decyzję

We wtorek 25 sierpnia opublikowany został projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym zawierający listę 43 krajów, z których samoloty nie mogą lądować w Polsce. W porównaniu do poprzedniej listy, która obowiązywała w dniach 12-25 sierpnia, usunięte zostało Księstwo Andory.

Andora znika z listy, bo... nie ma lotniska

Rząd dopatrzył się bowiem, że w tym kraju nie ma lotniska, które mogłoby obsługiwać samoloty wykonujące pasażerskie loty międzynarodowe. Przy okazji skorygowano też inną pomyłkę – podano aktualną nazwę państwa, która obowiązuje od 2018 roku.

W porównaniu z dotychczasowym stanem prawnym z wykazu usunięto Księstwo Andory, z uwagi na brak istnienia w tym kraju lotniska, z którego mogą być wykonywane loty międzynarodowe. Ponadto dawną nazwę Królestwa Suazi zastąpiono aktualną nazwą Królestwa Eswatini – czytamy w uzasadnieniu rządowego projektu.

Co ważne, nie zdecydowano się na wprowadzenie zakazu międzylądowań samolotów z 63 państw, jak zakładał upubliczniony 21 sierpnia projekt. Oznacza to, że jeszcze co najmniej przez tydzień utrzymane zostaną loty między Polską a Hiszpanią czy Maltą. Ostatecznie w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów przedstawionym do podpisu premierowi znalazły się 43 kraje.

Zakaz lotów dotyczy:

Bośni i Hercegowiny; Chińskiej Republiki Ludowej; Czarnogóry; Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej; Federacji Rosyjskiej; Federacyjnej Republiki Brazylii; Królestwa Arabii Saudyjskiej; Królestwa Bahrajnu; Królestwa Eswatini; Meksykańskich Stanów Zjednoczonych; Państwa Izrael; Państwa Katar; Państwa Kuwejt; Republiki Argentyńskiej; Republiki Armenii; Republiki Chile; Republiki Dominikańskiej; Republiki Ekwadoru; Republiki Gabońskiej; Republiki Gwatemali; Republiki Hondurasu; Republiki Iraku; Republiki Kazachstanu; Republiki Kirgiskiej; Republiki Kolumbii; Republiki Kosowa; Republiki Kostaryki; Republiki Macedonii Północnej; Republiki Malediwów; Republiki Mołdawii; Republiki Panamy; Republiki Peru; Republiki Południowej Afryki; Republiki Salwadoru; Republiki Serbii; Republiki Singapuru; Republiki Surinamu; Republiki Zielonego Przylądka; Stanów Zjednoczonych Ameryki; Sułtanatu Omanu; Wielkiego Księstwa Luksemburga; Wielonarodowego Państwa Boliwia; Wspólnoty Bahamów

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 26 sierpnia 2020 r. Będzie obowiązywało do 1 września 2020 r.

Wyjątki od zakazu

Zakaz nie będzie stosowany samolotów, wykonujących loty międzynarodowe: