Zakaz lotów z Polski. Czy wolno podróżować do i z Egiptu?

Wg MSZ „utrzymanie wykazu w takim (jak w wakacje – przyp. red.) kształcie (zakaz lotów do 43 państw świata – przyp. red.) uzasadnia dobiegający końca okres wakacyjny i związana z tym konieczność zapewnienia bezpiecznego i niezakłóconego powrotu do Rzeczpospolitej Polskiej osobom przebywającym na urlopach poza granicami kraju”.

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną na świecie i pojawianiem się nowych ognisk zakażeń koronawirusem MSZ zaleca daleko idącą wstrzemięźliwość w planowaniu wyjazdów zagranicznych. Przypomina też, że decydując się na wyjazd ryzykuje się trudności w powrocie do kraju, ograniczenia w ruchu lotniczym, obowiązek poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenie dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.

Z posiadanych informacji wynika, że od 1 września 2020 r. wszyscy podróżujący do Egiptu będą zobligowani do okazania negatywnych wyników testów PCR na COVID-19. Badanie powinno być wykonane w okresie 48 godzin przed planowanym przylotem do Egiptu. Powyższe regulacje najprawdopodobniej nie będą obejmowały dzieci w wieku do 6 lat. Przed planowaną podróżą do Egiptu MSZ sugeruje kontakt z właściwymi liniami lotniczymi.

Wszelkie formy transportu dla turystów przebywających w prowincji Synaj Południowy do innych prowincji Egiptu bez negatywnego testu PCR Covid-19 wykonanego maksymalnie 72 godziny przed podróżą są zabronione.

Z informacji podanych przez władze Egiptu wynika, że wyżej wymienione regulacje są stosowane od 15 sierpnia 2020 r.

Czy lotniska w Egipcie działają?

W związku z wystąpieniem przypadków wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa) władze Arabskiej Republiki Egiptu zawiesiły do 30 czerwca br. regularny ruch lotniczy w Egipcie. Od 1 lipca lotniska są otwarte, a ruch lotniczy został wznowiony. Ruch osobowy na egipsko-izraelskim przejściu granicznym w Tabie pozostaje zawieszony do odwołania. Należy liczyć się z możliwymi utrudnieniami wynikającymi z podejmowanych ad hoc przez lokalne władze działaniami o charakterze prewencyjnym, w tym w miejscowościach turystycznych.

W Egipcie wciąż w maseczkach

W związku z obecną sytuacją epidemiczną rząd egipski ogłosił zniesienie częściowej godziny policyjnej od 27 czerwca.

Transport publiczny zostaje wstrzymany w godzinach 24:00-4:00 rano. Utrzymany pozostaje obowiązek noszenia maseczek w miejscach publicznych i środkach transportu.

Sklepy pozostają otwarte do godziny 22:00, restauracje i kawiarnie (przy maks. 50 proc. obłożeniu) do godziny 24:00.

Ruch turystyczny w Egipcie tylko w trzech miejscach

Turyści przybywający lotami czarterowymi bezpośrednio do gubernatorstw: Morze Czerwone, Synaj Południowy, Marsa Matrouh, Luxor i Asuan zwolnieni są z opłaty za wizę do 31 października 2020 r. Przemieszczanie się między gubernatorstwami pozostaje zawieszone do odwołania. Co do zasady zorganizowany ruch turystyczny pozostaje ograniczony do trzech gubernatorstw: Morza Czerwonego, Synaju Południowego i Marsa Matrouh.

Podróżni udający się do Egiptu będą proszeni o wypełnienie kwestionariusza zawierającego następujące informacje:

podróże osoby w ciągu ostatnich 14 dni przed wizytą w Egipcie;



potwierdzenie, że w ciągu 14 dni przed podróżą podróżny nie miał żadnych objawów związanych z COVID-19;



potwierdzenie, że podróżny nie miał kontaktu z pacjentami z COVID-19 w ciągu ostatnich 14 dni przed podróżą;



oświadczenie, że podróżny powiadomi kierownictwo hotelu lub lekarza, jeśli wykaże jakiekolwiek objawy związanych z COVID-19 podczas pobytu w Egipcie.



Podróżni będą zobligowani do przekazania ww. kwestionariusza na lotnisku po przylocie do Egiptu. Tylko podróżni przybywający z krajów wskazanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), jako państwa z wysokim poziomem zakażenia COVID-19 są zobowiązani do przedłożenia przy wjeździe do Egiptu aktualnego wyniku testu PCR (wykonanego w kraju pochodzenia w ciągu maksymalnie 48 godzin przed datą podróży). Na lotnisku przyjezdni mogą zostać poddani pomiarowi temperatury.

Władze lotniskowe mogą wymagać od podróżnych okazania odpowiedniego ubezpieczenia medycznego.

Jednocześnie, korzystając z okazji, MSZ zaleca: