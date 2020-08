Zakaz lotów z Polski. Czy wolno podróżować do i z Chin?

Wg MSZ „utrzymanie wykazu w takim (jak w wakacje – przyp. red.) kształcie (zakaz lotów do 43 państw świata – przyp. red.) uzasadnia dobiegający końca okres wakacyjny i związana z tym konieczność zapewnienia bezpiecznego i niezakłóconego powrotu do Rzeczpospolitej Polskiej osobom przebywającym na urlopach poza granicami kraju”.

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną na świecie i pojawianiem się nowych ognisk zakażeń koronawirusem MSZ zaleca daleko idącą wstrzemięźliwość w planowaniu wyjazdów zagranicznych. Przypomina też, że decydując się na wyjazd ryzykuje się trudności w powrocie do kraju, ograniczenia w ruchu lotniczym, obowiązek poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenie dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.

Z dniem 28 marca 2020 roku do odwołania wprowadzony został zakaz wjazdu dla cudzoziemców do Chin, także tych posiadających wizy i karty pobytu wydane przed wprowadzeniem nowych zasad. Wjazd do Chin jest możliwy wyłącznie dla osób posiadających wizy i karty pobytu wydane przez chińskie konsulaty po 28 marca 2020 roku.

W Chinach wciąż jest obowiązkowa kwarantanna

W trakcie przekraczania granicy przez osoby uprawnione podróżni poddawani są kontroli medycznej, w tym badaniom na obecność COVID-19. Podróżni po przekroczeniu granicy są zobowiązani do odbycia 14-dniowej kwarantanny na własny koszt w wyznaczonym przez władze miejscu.

Bardzo mało lotów do Chin

Występują utrudnienia w podróżowaniu do i z Chin. Z dniem 29 marca 2020 roku do odwołania znacznie ograniczona została liczba połączeń międzynarodowych do Chin (dotyczy przewoźników chińskich i zagranicznych). Co do zasady, jeden przewoźnik może obsługiwać tylko jedną trasę do danego kraju, z częstotliwością jednego lotu tygodniowo. Liczba pasażerów nie może przekroczyć 75 proc. dostępnych miejsc. Częstotliwość połączeń poszczególnych przewoźników może ulec zmianie w zależności od liczby potwierdzonych przypadków COVID-19 wśród pasażerów przylatujących do Chin.

Jednocześnie, korzystając z okazji, MSZ zaleca:

unikanie w miarę możliwości przebywania w miejscach publicznych, a zwłaszcza unikanie większych skupisk ludzi;



noszenie maseczek ochronnych w zamkniętych miejscach publicznych, transporcie publicznym i taksówkach (to obowiązkowe);



szczególną dbałość o higienę/dezynfekcję rąk;



stosowanie się do wszystkich zaleceń lokalnych władz oraz służb medycznych.



