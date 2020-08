Sposób na luksusowe wakacje w czasie pandemii? Można na przykład tak

Pięć luksusowych sypialni, w pełni wyposażona kuchnia z jadalnią, salon i taras widokowy. To nie jest opis rezydencji, to wyposażenie nietypowego katamaranu. Właśnie na pokładzie takiej łodzi można spędzić wakacje zwiedzając jednocześnie bajkowe okolice wyspy Bora Bora należącej do Polinezji Francuskiej.

Rajski atol koralowy na północny zachód od Tahiti wydaje się idealnym miejscem, aby zapomnieć o trudnościach tego roku. Szczególnie w czasach, gdy podróżowanie po świecie może okazać się dużym wyzwaniem logistycznym.

Luksusowo i ekologicznie

Katamaran oferowany przez firmę ELYT Charter Tahiti mierzy 15,6 metra, jest szeroki na 6,6 m i wysoki na 6,7 m. W środku wygodnie zmieści się nawet osiem osób. Firma poleca wynajęcie statku trzem parom lub dwóm parom z czwórką dzieci. Do użytku goście będą mieli grilla, kajaki, sprzęt do nurkowania, a także duży telewizor. Każdy więc będzie mógł spędzić czas tak, jak lubi. Jedno będzie niezmienne - bajkowe widoki.

Aby uszanować bezcenną przyrodę Bora Bora, łódź czerpie moc z paneli słonecznych. Ekologiczną energią napędzana jest jednostka napędowa oraz wszystkie sprzęty na pokładzie, w tym urządzenia podgrzewające wodę. Wodę, która przechodzi pełen proces oczyszczania.

