Uwaga kierowcy, nowy sposób płacenia za autostrady. Konin-Stryków wkrótce bez bramek

1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej przejął zadanie poboru opłaty na dwóch odcinkach: Konin-Stryków na autostradzie A2 oraz Bielany Wrocławskie-Sośnica na autostradzie A4. Obecnie opłata za przejazd na tych odcinkach jest pobierana w sposób manualny, z wykorzystaniem tzw. „bramek” lub elektronicznie, przy użyciu dedykowanych urządzeń OBU (viaBOX lub viaAUTO) w technologii radiowej (DSRC).

Szef KAS został zobowiązany do wdrożenia i budowy nowego systemu do poboru opłat od pojazdów ciężkich, opartego o technologię pozycjonowania satelitarnego. Nowy system będzie w pełni zintegrowany z wdrożonymi już systemami Ministerstwa Finansów m.in. ANPRS czy SENT oraz będzie elementem e-Urzędu Skarbowego, umożliwiającego kompleksową integrację e-usług resortu finansów.

– Biorąc pod uwagę potencjał nowego systemu dla pojazdów ciężkich, budowa osobnego systemu informatycznego, tylko dla dwóch odcinków autostrad, obsługujących jedynie część podróżnych, którzy zdecydują się korzystać z videotollingu, jest niezasadna. Dlatego unieważniono, ogłoszony w styczniu 2020 r. przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego, przetarg na automatyzację podnoszenia szlabanów dla pojazdów lekkich – powiedział pełnomocnik ministra finansów ds. informatyzacji Przemysław Koch. – Wdrożenie videotollingu ograniczyłoby, a nie rozwiązało problem tworzących się korków przed bramkami – dodał.

Krajowa Administracja Skarbowa, kierując się przede wszystkim korzyścią dla obywateli i efektywnym wykonywaniem swoich zadań, będzie dążyła do odejścia od manualnego poboru opłaty za przejazd autostradą, czyli tzw. „bramek” i poboru wszystkich opłat drogowych w jednym systemie.

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić dwie możliwości opłacania przejazdu autostradą:

zakup biletu autostradowego,



na podstawie danych geolokalizacyjnych przekazywanych do Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS, analogicznie jak to ma miejsce dla pojazdów ciężkich np. z wykorzystaniem bezpłatnej aplikacji mobilnej.



Bilet autostradowy będzie można kupić nie tylko poprzez nowoczesne kanały dystrybucji online, np. serwis internetowy, terminale samoobsługowe, aplikację mobilną (udostępniona przez resort finansów lub przez partnerów zewnętrznych). To również możliwość kupna na stacji paliw, czy w kiosku, co będzie wygodne dla osób, które nie korzystają z rozwiązań cyfrowych. Z punktu widzenia niektórych użytkowników dróg, zaletą będzie zakup biletu autostradowego, bez konieczności przekazywania danych geolokalizacyjnych i wykorzystywania urządzenia z nadajnikiem GPS.

Ze względu na wiążące Ministerstwo Finansów umowy z podwykonawcami na obsługę „bramek”, najwcześniejszy możliwy termin zaprzestania poboru opłaty za przejazd autostradą w sposób manualny to IV kwartał 2021 roku. Możliwość rozliczania opłaty za przejazd autostradą dla pojazdów lekkich w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej może zostać uruchomiona wcześniej.

Czytaj także:

Czy systemy wspomagające kierowcę naprawdę mu pomagają? Oceniają to mechanicy