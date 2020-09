Policjanci zatrzymali „fałszywy” radiowóz i jego załogę. Ale to byli rekonstruktorzy

Najpierw oddajmy głos policji z Suchej Beskidzkiej:

„30 sierpnia 2020 r. około godz. 19:00 policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej patrolujący Juszczyn zwrócili uwagę na granatowy samochód marki VW Passat, posiadał oznakowanie radiowozu typowe dla lat 90. Kierowca i pasażerka ubrani byli w mundury policyjne (niebieska koszula oraz spodnie poprzedniego wzoru), posiadali pagony policyjne, pasy, kabury na broń, koszule oraz czapki z białym otokiem. Ich samochód posiadał zamontowane sygnały uprzywilejowania (błyskowe barwy czerwonej i niebieskiej), radiostację i miernik prędkości Rapid”.

Suscy policjanci przystąpili do interwencji, w poczuciu trafienia na trop groźnych przestępców. Dalej piszą: „W związku z podejrzeniem podawania się przez nich za funkcjonariuszy publicznych czterdziestolatkowie z powiatu chrzanowskiego zostali zatrzymani, a ich pojazd zabezpieczono. Wobec zatrzymanych rozważane są zarzuty m.in. przestępstwa przywłaszczenia funkcji funkcjonariusza publicznego oraz wykroczeń dot. posiadania lub używania sygnałów uprzywilejowania i złamania zakazu używania munduru policyjnego lub jego części”.

Ale to nie koniec sprawy! Bo policjanci apelują do osób, które były świadkami ewentualnego zatrzymywania pojazdów przez „policjantów” w umundurowaniu poprzedniego wzoru oraz poruszającymi się pojazdem VW Passat noszącego barwy radiowozu „starego typu” bądź też były przez te osoby zatrzymywane do tzw. kontroli drogowej, „legitymowane” itp., aby zgłaszały ten fakt u dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej osobiście lub telefonicznie pod nr 47 83 28 211”.

No cóż, nie zanosi się na to, żeby policjanci otrzymali zgłoszenia o przewinieniach „fałszywych” policjantów, bo to byli rekonstruktorzy. Bywali nawet – o czym donosi StrefaHistorii.pl (portal historyczny Północna TV) – na zlotach organizowanych przez samą policję i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Formalnie jednak postąpili wbrew prawu. Formalnie, o czym przypominają internauci. Bo tymczasem na forum małopolskiej policji wrze. Piszący nie zostawiają na policjantach z Suchej beskidzkiej suchej nitki. Piszą m.in.:

„Źle się stało, że policja zatrzymała rekonstruktorów, nadając tej sprawie rozgłosi. Prawdą jednak jest, że wielbiciele vintage i retro sami sobie narobili problemu poruszając się po ulicach i uczestnicząc w festynach na przykład bez zaklejonego taśmą napisu „Policja”, czy „Milicja”. Wtedy nie byłoby problemu, choć z pewnością wielu psułoby zabawę”.

