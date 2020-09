Zakaz lotów do Polski. Na nowej liście krajów znalazła się Malta. Ostrzega także MSZ

W rozporządzeniu Rady Ministrów, które wejdzie w życie 2 września, podano nową listę krajów z zakazem podróży do Polski. Wśród 44 krajów znalazła się także Malta, czyli popularny kierunek na wakacje. Szczególnie popularne są w kilkudniowe wycieczki objazdowe po Malcie.

Koronawirus na Malcie

W ciągu ostatnich dwóch tygodni (od 18 do 31 sierpnia) na Malcie zanotowano 486 przypadków zachorowania na COVID-19. Na pierwszy rzut oka to niewiele, mniej niż w Polsce, ale należy pamiętać o skali. Powierzchnia całkowita kraju to tylko 316 km kw, a całkowita ludność 515,5 tys. osób.

Podróż na Maltę – MSZ ostrzega

Ostrzeżenie dotyczące podróżowania na Maltę, wydało także Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Na specjalnym portalu resort ostrzega m.in. przed obowiązkową kwarantanną.

„Podejmując decyzję o wyjeździe, należy liczyć się z możliwymi trudnościami w powrocie do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych” – czytamy w oficjalnym komunikacie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Zakaz lotów – lista od 2 września

Lista krajów z zakazem lotów:

Albania Argentyna Armenia Bahamy Bahrajn Belize Boliwia Bośnia i Hercegowina Brazylia Chile Czarnogóra Dominikana Ekwador Eswatini Gwatemala Hiszpania Honduras Indie Irak Izrael Katar Kazachstan Kolumbia Kosowo Kostaryka Kuwejt Liban Libia Luksemburg Macedonia Północna Malediwy Malta Meksyk Mołdawia Namibia Panama Paragwaj Peru Republika Zielonego Przylądka Republika Południowej Afryki Rumunia Salwador Surinam Stany Zjednoczone



Rozporządzenie wchodzi w życie 2 września, a traci moc 15 września.

Wyjątki od zakazu

Zakaz nie będzie stosowany samolotów, wykonujących loty międzynarodowe:

na zlecenie albo za zgodą Prezesa Rady Ministrów;

o których mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (w celu zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięcia oraz ratowania życia lub zdrowia ludzkiego)

realizowanych na potrzeby sił zbrojnych oraz wojsk obcych w rozumieniu ustawy z 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

wyczarterowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie.

