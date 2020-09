Zakaz lotów od 2 września. Lista krajów. Rząd podał 44 państwa

Dziś wchodzi w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów. Od 2 września obowiązuje zakaz lotów do 44 państw. Będzie ona obowiązywała do 15 września. Część z nich to popularne kierunki na wakacje i wycieczki. Które państwa znalazły się na liście?

Zakaz lotów – lista od 2 września

Lista krajów z zakazem lotów:

Albania Argentyna Armenia Bahamy Bahrajn Belize Boliwia Bośnia i Hercegowina Brazylia Chile Czarnogóra Dominikana Ekwador Eswatini Gwatemala Hiszpania Honduras Indie Irak Izrael Katar Kazachstan Kolumbia Kosowo Kostaryka Kuwejt Liban Libia Luksemburg Macedonia Północna Malediwy Malta Meksyk Mołdawia Namibia Panama Paragwaj Peru Republika Zielonego Przylądka Republika Południowej Afryki Rumunia Salwador Surinam Stany Zjednoczone

Rozporządzenie wchodzi w życie 2 września, a traci moc 15 września.

Wyjątki od zakazu

Zakaz nie będzie stosowany samolotów, wykonujących loty międzynarodowe: