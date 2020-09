Węgry częściowo zamykają granice. Komisja Europejska interweniuje

Władze w Budapeszcie zapowiedziały, że od wtorku na całej granicy Węgier przywrócona będzie kontrola graniczna, a cudzoziemcy nie będą mogli wjeżdżać na terytorium kraju. Szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto poinformował w poniedziałek, że obywatele Polski, Czech i Słowacji mający zarezerwowany nocleg będą mogli wjeżdżać na Węgry po 1 września pod warunkiem przedstawienia negatywnego wyniku testu na koronawirusa.

Zakaz wjazdu na Węgry. Komisja Europejska interweniuje

We wtorek interwencję w tej sprawie podjęła Komisja Europejska. O przygotowaniu pisma do władz w Budapeszcie poinformowali we wtorek unijni komisarze ds. sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Didier Reynders oraz Ylva Johansson. „Wysyłamy dziś list do węgierskiego rządu, przypominając o tym, jak ważna jest integralność strefy Schengen oraz że środki graniczne powinny być stosowane w niedyskryminacyjny sposób wobec wszystkich obywateli i mieszkańców UE” – napisali komisarze na Twitterze.

Rzecznik KE Christian Wigand powiedział na wtorkowej konferencji prasowej w Brukseli, że właśnie to wyłączenie, które dotyczy tylko obywateli państw Grupy Wyszehradzkiej, jest problematyczne. – Wydaje się, że mamy jasne przejawy dyskryminacji unijnych obywateli różnych narodowości. To coś, co nie może mieć miejsca w ramach unijnych regulacji dotyczących swobodnego przepływu osób – podkreślił.

Reynders i Johansson zapowiedzieli, że będą rozmawiać o tym z węgierskimi ministrami ds. sprawiedliwości oraz ds. wewnętrznych. – Wszelkie środki, które nie są zgodne z podstawowymi zasadami prawa UE, należy oczywiście natychmiast wycofać – wskazali.

Zakaz lotów do Polski. Komisja Europejska komentuje

Komisja odniosła się też do zakazu lotów do i z określonych krajów, który od 2 września wprowadza Polska. – Widzieliśmy doniesienia w tej sprawie. (...) Ogólnie rzecz biorąc, jakiekolwiek ograniczenia swobodnego przepływu osób wewnątrz UE powinny być dobrze skoordynowane – zaznaczył Wigand. Jak przypomniał, poza poinformowaniem innych państw członkowskich o wprowadzaniu takich restrykcji ograniczenia powinny być wprowadzone na taką skalę, na jaką jest to konieczne, w niedyskryminacyjny sposób. Nie ocenił przy tym polskich działań.

Komisja Europejska ma przygotować wytyczne dla państw członkowskich w sprawie restrykcji dotyczących podróży.

Zakaz wjazdu na Węgry. Wyjątki

Od decyzji o zamknięciu granic dla obcokrajowców wprowadzonej przez węgierskie władze będzie szereg wyjątków. Objęta nią będzie np. podróż biznesowa między firmą macierzystą i filią, konwój wojskowy lub humanitarny oraz wjazd obywateli państw sąsiednich w pasie 30 km od granicy na maksymalnie 24 godziny. Policja węgierska będzie też mogła udzielić cudzoziemcom zgody na wjazd, jeśli dowiodą, że celem wizyty jest np. postępowanie sądowe, zabieg medyczny, studia, udział w takich wydarzeniach rodzinnych jak ślub czy pogrzeb, a także międzynarodowe wydarzenie sportowe lub kulturalne.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka