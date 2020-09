Zakaz lotów z Hiszpanii od 2 września. MSZ radzi, jak wrócić do Polski

Od 2 do 15 września obowiązuje nowa lista zakazów w ruchu lotniczym obejmująca 44 kraje. Znalazły się na niej państwa chętnie wybierane jako cel urlopowych wyjazdów, takie jak Czarnogóra, Malta, Izrael, Czarnogóra czy Hiszpania. Jak z nich wrócić? Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało poradnik dotyczący tego ostatniego kierunku.

Zakaz lotów z Hiszpanii. Wyjątkiem biura podróży

Po pierwsze, problemu z powrotem do kraju nie powinni mieć klienci biur podróży. W rozporządzeniu zapisano bowiem wyjątek, zgodnie z którym „zakazu nie stosuje się do statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe wyczarterowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie” . Oznacza to, że klienci biur podróży nawet po 2 września wrócą do kraju samolotami wyczarterowanymi przez touroperatorów.

Zakaz lotów z Hiszpanii do Polski. Jak wrócić?

Trudniejsze wyzwanie przed osobami, które wyjechały za granicę na własną rękę, a powrót z Hiszpanii zaplanowały po 2 września. MSZ podkreśla jednak, że są alternatywy inne niż lot bezpośredni. „Zwróć uwagę, że granice Hiszpanii i Polski pozostają otwarte, a hiszpańskie lotniska obsługują loty do wielu europejskich państw, w tym także do tych sąsiadujących z Polską” – radzi ministerstwo. MSZ podkreśla, że z Madrytu czy Barcelony można lecieć do Niemiec bądź Francji i stamtąd dalej do Polski. Możliwy jest też powrót drogą lądową.

Odwołany lot z Hiszpanii. Czy przysługuje odszkodowanie?

„Wiemy, że konieczność zmiany planów wypoczynku w Hiszpanii i powrotu do Polski to nie tylko ryzyko stresu, ale i strat finansowych. Przypominamy, że zgodnie z regulacjami prawa lotniczego można ubiegać się o zwrot kosztów od przewoźnika, który odwołał lot” – podkreśla MSZ.

