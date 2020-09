Kupujemy coraz więcej jednośladów. COVID-19 motocyklistom niestraszny

W sierpniu 2020 r. zarejestrowano w Polsce 4 021 nowych motocykli i motorowerów. To wynik o 25,05 proc. mniejszy niż w poprzednim miesiącu i o 0,75 proc. większy niż przed rokiem – podaje IBRM Samar. Łącznie od początku roku wydziały komunikacji zarejestrowały w swoich bazach 27 201 jednośladów. Wskaźnik spadku w stosunku do ubiegłorocznego 12,62 proc. jest o prawie 2 proc. łagodniejszy niż miesiąc wcześniej.

Po ośmiu miesiącach liderem rankingu rejestracji nowych jednośladów jest firma Romet Motors. Od początku roku zarejestrowano 4 382 pojazdy tej marki, o 32,25 proc. mniej niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Sklasyfikowany na drugiej pozycji Junak znalazł chętnych na 3 580 jednośladów (+13,33 proc. rok do roku), a trzecia w zestawieniu Honda sprzedała 1 933 swoje pojazdy, o 10,71 proc. więcej niż przed rokiem. W najnowszym podsumowaniu do grona firm z rosnącymi wynikami – Junaka, Hondy, KTM-a – dołączyło Kymco (667 sztuk, +9,52 proc. rok do roku).

Segment motocykli

W sierpniu liczba rejestracji nowych motocykli wyniosła 2 057 szt., co oznacza wzrost na przestrzeni roku o 16,15 proc.

W miesiącach styczeń-sierpień 2020 r. na polskich drogach przybyło 15 513 nowych motocykli, zaledwie o 0,81 proc. mniej niż w takim samym okresie ubiegłego roku. Na koniec sierpnia najpopularniejsza w segmencie jest Honda, która znalazła nabywców na 1 933 motocykle, notując wzrost w ciągu roku o 10,77 proc. Drugą pozycję zajmuje Yamaha, a na trzecim miejscu listy znalazł się Junak, wyprzedzając czwarte BMW.

Rynek motorowerów

W sierpniu liczba rejestracji nowych motorowerów wyniosła 1 964 szt., co oznacza spadek na przestrzeni roku o 11,53 proc. To już szósty miesiąc z rzędu na minusie (spadek popularności na rzecz innych pojazdów).

W 2020 r. w wydziałach komunikacji zarejestrowano 11 688 nowych motorowerów, o 24,54 proc. mniej w porównaniu z poprzednim rokiem. Najpopularniejszą marką w segmencie jest Romet Motors z wynikiem 3 155 zarejestrowanych pojazdów, drugą pozycję zajmuje Junak, a trzecią Torq.

Import jednośladów

Od początku bieżącego roku do Polski sprowadzono z zagranicy 53 538 używanych jednośladów. To wynik o 10,32 proc. mniejszy niż odnotowany w analogicznym okresie roku 2019.

