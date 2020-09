Zakaz lotów do końca września. Nowe zasady i nowy kraj z Europy na liście

Rząd po raz kolejny chce przedłużyć zakazy lotów w związku z pandemią koronawirusa. Tym razem zakaz ma obowiązywać między 16 a 29 września i obejmować 31 krajów. O szczegółach mówił w czwartek wiceminister infrastruktury Marcin Horała. – Na nowej liście znajduje się 31 państw – wstępnie. Planujemy znieść obostrzenia w przypadku 14 państw. Niestety, musimy wprowadzić w stosunku do jednego państwa dość istotnego – Francji – mówił wiceminister.

Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury wyjaśnił, że w momencie przygotowania projektu rozporządzenia współczynnik zachorowań na COVID-19 na 100 tys. mieszkańców we Francji wynosił 120 przypadków. – Znacząco powyżej powyżej 90 przypadków tej podwyższonej granicy. W Polsce jest to niewiele ponad 20 przypadków – podkreślił.

Zakaz lotów – nowe zasady

Przedstawiciel ministerstwa poinformował przy tym, że w nowym rozporządzeniu zostanie podniesiony próg zachorowań (z 60 do 90 przypadków na 100 tys. mieszkańców – PAP) przy przekroczeniu którego wprowadza się zakaz lotów.

Zakaz lotów – lista państw

Na liście mają znaleźć się:

Bośnia i Hercegowina,

Czarnogóra,

Francja,

Hiszpania,

Kosowo.

Luksemburg,

Mołdawia

Bahrajn,

Kuwejt,

Irak,

Izrael,

Malediwy,

Katar,

Liban,

Bahamy,

Belize,

Gwatemala,

USA,

Honduras,

Kostaryka,

Panama,

Argentyna,

Boliwia,

Brazylia,

Chile,

Kolumbia,

Paragwaj,

Peru

Surinam

Namibia

Republika Zielonego Przylądka

Wiceminister dodał, że projekt opiera się na danych, które są dostępne „w tym momencie” . Wskazał, że po weekendzie, w poniedziałek, kiedy spłyną najnowsze dane dot. zachorowań na koronawirusa, ostateczna liczba państw na liście może ulec zmianie. Dodał, że dotyczy to np. Francji, Malty, Albanii, Rumunii i Chorwacji.

Zakaz lotów – wyjątki

Horała poinformował, że utrzymana została dopuszczalność lotów czarterowych, które zostały zorganizowane przed wejściem nowego rozporządzenia w życie. Dodał, że resort postanowił wprowadzić mechanizm pozwalający zdjąć zakaz lotu, jeśli jakieś państwo będzie wymagało od pasażerów aktualnego negatywnego testu w kierunku COVID-19.

Wiceminister pytany przez dziennikarzy o zalecenia KE ws. ograniczeń lotów w związku z koronawirusem, zaznaczył, że stosowany przez Polskę zakaz lotów „jest instrumentem zmniejszającym prawdopodobieństwo przeniesienia epidemii do Polski, nie chodzi o to, by całkowicie odciąć komunikację” . Dodał, że zalecenia Komisji są analizowane przez ministerstwo i „będziemy się starać je adaptować” . Horała zwrócił jednak uwagę, że nie są one komplementarne z polskimi przepisami

– Część (państw – PAP) zamiast zakazów lotów stosuje kwarantanny (...) Na razie zostajemy przy zakazie – przypomniał. Zapewnił jednocześnie, że kryteria będą łagodzone, o ile sytuacja epidemiczna w innych krajach będzie lepsza.

Do 15 września obowiązuje nadal zakaz międzynarodowych połączeń lotniczych do 44 krajów m.in. do Hiszpanii, Malty, Mołdawii, Czarnogóry, czy Stanów Zjednoczonych.

