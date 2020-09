Jakie auto zostanie Samochodem Roku? Znamy kandydatów COTY 2021

Car Of The Year to najbardziej prestiżowy plebiscyt samochodowy. Dotyczy Europy i tradycyjnie jest rozstrzygany przed targami w Genewie w marcu każdego roku. Poznaliśmy listę kandydatów do tytułu Samochodu Roku 2021.

Jury składające się z europejskich dziennikarzy motoryzacyjnych wybierze zwycięzcę spośród 38 kandydatów. W skład jury wchodzi dwóch Polaków, to dziennikarze Maciej Ziemek i Roman Popkiewicz. Lista siedmiu ścisłych finalistów zostanie opublikowana 7 grudnia 2020 roku. Zwycięzca zostanie wyłoniony 1 marca 2021 roku. Ostatnie samochody wygrywające w plebiscycie Car Of The Year to: Peugeot 208, Jaguar I-Pace oraz Volvo XC40 Lista kandydatów w konkursie Car Of The Year 2021 Aston Martin DBX



Audi A3



Bentley Flying Spur



BMW serii 2 Grand Coupé



BMW serii 4



Citroën C4



Cupra Formentor



Dacia Sandero



DS 9



Ferrari Roma



Ferrari SF90



Fiat New 500



Ford Explorer



Ford Kuga



Honda e



Honda Jazz



Hyundai i10



Hyundai i20



Hyundai Tucson



Kia Sorento



Land Rover Defender



Lynk&Co 01



Mazda MX-30



Mercedes GLA



Mercedes GLB



Mercedes GLS



Mercedes klasy S



Opel Mokka



Peugeot 2008



Polestar 2



Rolls-Royce Ghost



Seat Leon



Skoda Octavia



Toyota Mirai



Toyota Yaris



Volkswagen Caddy



Volkswagen Golf



Volkswagen ID.3

Drugim prestiżowym plebiscytem, ogólnoświatowym, jest WCOTY – World Car Of The Gear, którego kandydatów poznaliśmy niedawno. Czytaj także:

