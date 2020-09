Niecodzienna oferta linii lotniczej. Zapłaci za leczenie pasażerów, którzy zachorują na COVID-19

„Klienci linii Emirates mogą spokojnie planować lot. W przypadku rozpoznania COVID-19 podczas podróży przewoźnik pokryje koszty świadczeń medycznych bez dodatkowych opłat ze strony pasażera” – czytamy w komunikacie linii lotniczych Emirates. W ten sposób przewoźnik zapewnia pasażerów o tym, jak poważnie podchodzi do kwestii bezpieczeństwa w czasie pandemii koronawirusa. Co ciekawe, ochrona obowiązuje przez 31 dni od czasu pierwszego lotu niezależnie, czy pasażer odbył później jakieś inne podróże.

Środki ostrożności

Linia stawia na bezpieczeństwo już przed wejściem na pokład. Do dyspozycji klientów, którzy zdecydowali się na lot, są bezpłatne zestawy higieniczne zawierające maski, rękawiczki, środki dezynfekujące i chusteczki antybakteryjne. Emirates stworzyła także kampanię informacyjną, z której dowiadujemy się np., że powietrze w kabinie samolotu jest nieustannie wymieniane. Z ciekawostek, o których niewiele osób może nie wiedzieć jest to, że powietrze z zewnątrz dostaje się do kadłuba... przez silniki. Wymiana występuje co 2-3 minuty. Z kampanii dowiadujemy się także, że dzięki filtrom HEPA i odpowiedniej cyrkulacji, powietrze w kadłubie jest czystsze od tego, którym na co dzień oddychamy w mieszkaniu, czy biurze.

