To auto to jeden wielki odlot. Jest połączeniem Ferrari i starej wyścigowej Alfy Romeo

Jak połączyć przeszłość z teraźniejszością, a na dodatek wyjść w przyszłość? Włosi postanowili pokazać, że to możliwe.

Studio Touring Superleggera, które ma już na koncie niejedno wyjątkowe auto, po raz kolejny udowodniło, że da się zrobić coś takiego, czego nie było.

Aero 3 to auto nowe i mocarne – Ferrari F12 Berlinetta, ale jeśli chodzi o wygląd – stare i szacowne. Łączy w sobie wspomniane Ferrari i nawiązuje do wyścigowych Alf Romeo z lat 30. XX wieku, jednych z najbardziej emocjonujących aut w historii.

Superleggera Aero 3 ma skrzydło-statecznik, które dodaje agresji, ale jednocześnie ma swoją aerodynamiczną funkcję. Nie ma żadnych wątpliwości, patrząc na samochód z boku, że został stworzony do przeżywania ekstremalnych doznań na torze.

Carozzeria Touring Superleggera wyprodukuje 15 sztuk samochodu. Klienci mogą zamawiać wnętrza dostosowane do swoich upodobań. Mogą one być surowe i minimalistyczne lub wręcz przeciwnie. Jako materiał wykończeniowy użyto czerwono-czarnych skór Foglizzo i Alkantary.

Jeśli chodzi o technikę to Aero 3 to po prostu Ferrari F12 Berlinetta. Pod maską zamontowano 6,3-litrowy silnik V12 dostarczający 720 KM mocy. Jest 7-stopniowa, sekwencyjna skrzynia biegów i zapierające dech w piersiach osiągi. Do setki wóz rozpędza się w 3,1 sekundy, a prędkość maksymalna to 339 km/h.

Różnica między Aero 3, a Ferrari jest taka, że nowy wóz waży o 150 kg mniej dzięki zastosowaniu na większą skalę karbonu. Cena pozostaje tajemnicą, będzie indywidualnie negocjowana z nabywcami.