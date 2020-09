Restauracja w uziemionym kolosie. Linie lotnicze walczą z efektami pandemii

Linie lotnicze robią wszystko, aby przetrwać wyjątkowo trudny okres związany z globalnym lockdownem na skutek pandemii koronawirusa i ciągle utrudnionym przemieszczaniem się po świecie. Singapore Airlines są jedną z firm, które oferują najciekawsze i najbardziej kontrowersyjne rozwiązania. Ostatnio głośno zrobiło się o ofercie tak zwanych lotów donikąd, z których władze firmy postanowiły jednak zrezygnować ze względów środowiskowych i ekonomicznych. Teraz dowiadujemy się jednak o kolejnym pomyśle – programie „Discover Your Singapore Airlines”.

Restauracja na płycie lotniska

Program zakłada trzy atrakcje, z których będą mogli skorzystać klienci Singapore Airlines. Zdecydowanie najciekawszą z nich jest możliwość zjedzenia luksusowej kolacji na pokładzie Airbusa A380 zaparkowanego na płycie lotniska Changi w Singapurze. Nie dość więc, że klienci będą mogli zwiedzić niezwykłe, nowoczesne lotnisko, które zasłynęło z widowiskowego wodospadu, to jeszcze zjedzą wykwintną kolację na pokładzie jednego z największych samolotów świata. Jest to też o tyle interesujące, że Airbusy A380 powoli przechodzą na emeryturę. Na ich zezłomowanie decydują się kolejni operatorzy. Ciekawe jest także to, że podobnie, jak podczas lotów, restauracja będzie podzielona na kilka klas. Inne dania przygotowane będą dla osób, które zdecydują się na wersję budżetową, a zupełnie inne otrzymają klienci z bardziej zasobnym portfelem.

Dokładne ceny nie są znane. Wiadomo tylko, że rezerwacja „stolików” będzie możliwa od 12 listopada.

Linie lotnicze od kuchni

Kolejne atrakcje programu zakładają m.in. poznanie pracy linii lotniczych od kuchni. Chętni będą mogli zobaczyć jak działają Singapore Airlines od strony operacyjnej. Przewidziane jest także zwiedzanie biura firmy przy asyście pilotów i załogi pokładowej, która na co dzień obsługuje loty. Chętni będą mogli zobaczyć także, jak wygląda szkolenie pilotów na symulatorze.