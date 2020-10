Jest nazywane największą fuszerką w historii. Lotnisko w końcu zacznie działać

Port lotniczy Berlin-Brandenburg im Willy'ego Brandta (byłego kanclerza Niemiec, laureata pokojowej Nagrody Nobla) jest gotowy i może w końcu zacząć działać - twierdzi jego szef Engelbert Luetke Daldrup, cytowany przez portal rbb24. Trzecie co do wielkości lotnisko w Niemczech miało zostać uruchomione już w 2011 roku, ale na przeszkodzie stawały kolejne błędy konstrukcyjne i niedoróbki. Projekt doczekał się już miana największej fuszerki w historii.

Lotnisko w Berlinie może zacząć działać

– BER może teraz rozpocząć działalność, certyfikat operatora został przekazany – powiedział Engelbert Luetke Daldrup. BER to międzynarodowe oznaczenie portu lotniczego Berlin-Brandenburg (odpowiednik WAW, które przypisane jest Lotnisku Chopina w Warszawie).

Po czternastu latach od rozpoczęcia budowy lokalne władze wraz ze spółką zarządzającą lotniskiem poinformowały o oficjalnym rozpoczęciu działalności i przekazaniu certyfikatu operatora.