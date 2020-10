Szef British Airways odchodzi. „To najgorszy kryzys w historii branży”

International Airlines Group, do której należą British Airways oraz Iberia, poinformowała o zmianie prezesa w swojej brytyjskiej spółce-córce. Alexa Cruza zastąpi Sean Doyle, który do tej pory pełnił funkcję prezesa irlandzkich linii lotniczych Aer Lingus. Do 2019 Doyle pełnił funkcję dyrektora ds. floty i połączeń w British Airways. Cruz zasiadał na stanowisku prezesa brytyjskiego przewoźnika od 2016 roku. Jak poinformowała IAG, pozostanie w radzie nadzorczej na okres przejściowy. – Nawigujemy przez najgorszy kryzys w historii naszej branży – powiedział Luis Gallego, który objął stanowisko szefa IAG w zeszłym miesiącu.

Seria wpadek

Jak twierdzą analitycy cytowani przez Reutersa, Cruzowi w utrzymaniu stanowiska nie pomogły na pewno dwie głośne wpadki. Pierwszą z nich było włamanie do bazy danych firmy, za którą w 2019 r., BA zostały ukarane grzywną w wysokości 230 mln dol. Drugą była awaria systemu informatycznego w 2017 roku, przez którą tysiące pasażerów zostało uziemionych. Cruz negocjował także z pilotami linii, który ogłosili strajk w zeszłym roku. Uziemienie samolotów kosztowało wtedy BA 137 mln dolarów.