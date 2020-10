Jest nowy rekord prędkości! To auto pojechało 532,7 km/h

SSC Tuatara to homologowany do poruszania się po publicznych drogach (tak, można nim pojechać po zakupy) samochód będący dziełem Amerykanów z Shelby SuperCars. Teraz to oficjalnie najszybszy wóz świata. Pokonał odcinek na zamkniętej drodze, wszystko zostało zmierzone i SSC Tuatara widnieje na pierwszym miejscu na liście najszybszych.

SSC Tuatara szybsza od Bugatti

SSC Tuatara została poprowadzona przez brytyjskiego kierowcę wyścigowego Olivera Webba. Rzecz działa się w Ameryce, bestia pokonała granicę 331 mil na godzinę, czyli 532,7 km/h. Tyle uzyskała w pojedynczym przejeździe. To oznacza, że pobiła dotychczasowy rekord, który należał do Bugatti Chirona Super Sport 300+.

SSC Tuatara dzierży oficjalny rekord

Auto zostało wpisane do Księgi Rekordów Guinnessa. To tym bardziej niesamowite, że Tuatara pokonała trasę w obie strony. Rekord został więc oficjalnie uznany, co nie udało się Bugatti. Dotychczas oficjalnym rekordzistą był szwedzki Koenigsegg Agera RS z wynikiem 447,2 km/h.

W SSC Tuatarze kierowca testowy Oliver Webb przejechał w jedną z prędkości 301,07 mil na godzinę, czyli 484,53 km/h, natomiast w przeciwnym kierunku uzyskał 331,15 mil na godzinę, czyli 532,7 km/h. Średnia dała wynik 316,11 mil na godzinę, czyli 508,7 km/h. I tyle wynosi obecnie rekordprędkości dla samochodów produkcyjnych.

Czytaj też:

Jest nowy rekord prędkości! Od zera do 400 km/h i z powrotem do zera w… 31,49 sekundy