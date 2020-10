Uwaga kierowcy. Zamknięte bramki na autostradzie A4 Katowice-Kraków

Uwaga kierowcy, w sobotę 24 października 2020 roku na autostradzie A4 Katowice-Kraków realizowane będą prace przygotowawcze związane z montażem bramownicy w obrębie placu poboru opłat w Mysłowicach. Na bramkach wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu, wyłączająca z obsługi kierowców część pasów. Przed godziną 3.00, 25 października planowane jest krótkotrwałe całkowite zamknięcie bramek w kierunku Krakowa.

Podróżujący na Balice: lepiej wyjechać wcześniej

W ramach czasowej organizacji ruchu, od godziny 21.00 24 października wyłączone z ruchu zostaną: lewy pas dojazdowy do placu poboru opłat (PPO) w Mysłowicach (km 351) oraz 8 pasów na PPO w kierunku Krakowa. Kierowcy będą mieli do dyspozycji dwa pasy ruchu – linie nr 1 i nr 2. Dodatkowo zamknięte zostaną dwa pasy wewnętrzne na jezdni w kierunku Katowic – nr 10 i 11.

Montaż bramownicy nad drogą rozpocznie się około godziny 2:40, w niedzielę 25 października. W tym czasie ruch na PPO Mysłowice na jezdni w stronę Krakowa zostanie całkowicie wstrzymany na maksymalnie 30 minut. Po tym czasie dostępne dla kierowców będą ponownie linie nr 1 i nr 2.

Przywrócenie stałej organizacji ruchu będzie miało miejsce w niedzielę, 25 października, między godziną 4.00 a 5.00.

– Dołożymy wszelkich starań, aby prace przebiegły sprawnie, mimo to, w miarę możliwości, najlepiej zaplanować podróż w godzinach pełnej przejezdności, zwłaszcza jeśli udajemy się np. na lotnisko w Balicach. Apelujemy do kierowców o zwracanie uwagi na zmienione oznakowanie przed miejscem wykonywania robót i szczególną ostrożność przy dojeździe do placu poboru – mówi Rafał Czechowski, rzecznik prasowy SAM S.A.

Autostrada A4 Katowice-Kraków. Skąd przerwa?

Na autostradzie A4 Katowice-Kraków trwa obecnie wymiana nawierzchni między węzłem Jeleń a węzłem Byczyna, przy zachowaniu dwóch zwężonych pasów ruchu w obu kierunkach. Prowadzone są także prace związane z planowanym montażem bramownicy dla oznakowania zmiennej treści na placu poboru opłat w Balicach, w związku z którymi do ok. 29 października zamknięte będą skrajne lewe bramki nr 9 i 10. W czasie prowadzenia robót bramkami przeznaczonymi wyłącznie dla płatności automatycznych są pasy nr 8 i 11.

