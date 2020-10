Zakaz lotów. Jest nowa lista i data jej obowiązywania

Od 28 października ma obowiązywać nowe rozporządzenie dotyczące zakazu lotów do Polski. W udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej Rady Ministrów projekcie umieszczono 27 krajów.

„W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2 istnieje konieczność skorzystania z prawa do wprowadzenia zakazów w ruchu lotniczym, niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, w celu minimalizacji zagrożenia dla zdrowia publicznego” – czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia skierowanego do Rady Ministrów przez ministra Marcina Horałę.

Zakaz lotów. Nie obowiązuje w Unii Europejskiej

W rozporządzeniu wypisane są szczegółowe normy w kwestii wyboru krajów, które znajdują się na liście. Co ciekawe, z ich obowiązywania wyłączone są wszystkie kraje Unii Europejskiej, strefy Schengen, ale także Ukrainy i Rosji.

„Projekt przewiduje wprowadzenie zakazu wykonywania, na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk, lądowania przewożących pasażerów cywilnych statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe z lotnisk położonych na terytorium państw, w których współczynnik w zakresie 14-dniowej skumulowanej liczby zachorowań na COVID-19 na 100 tys. mieszkańców przekracza 90, w oparciu o dane publikowane przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (European Centre for Disease Prevention and Control), z wyłączeniem państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Strefy Schengen oraz Ukrainy i Federacji Rosyjskiej” – czytamy w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów.

Zakaz lotów - lista krajów

Na liście krajów z zakazem lotów do Polski znalazły się:

Belize

Bośnia i Hercegowina

Czarnogóra

Brazylia

Bahrajn

Izrael

Kuwejt

Libia

Argentyna

Chile

Ekwador

Indie

Irak

Kolumbia

Kostaryka

Liban

Macedonia Północna

Malediwy

Mołdawia

Panama

Paragwaj

Peru

Trynidad i Tobago

Wyspy Zielonego Przylądka

USA

Oman

Bahamy

Zakaz lotów. Od kiedy obowiązuje?

Nowe rozporządzenie wejdzie w życie 28 października i ma obowiązywać do 10 listopada.

