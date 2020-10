Rekordowy ładunek w historii PLL LOT

Ten rekordowy przewóz cargo udało się uzyskać 18 października br., dzięki zastosowaniu optymalizacji rozłożenia ciężaru zarówno na dolnym jak i górnym pokładzie tj. luku bagażowym, na siedzeniach oraz pojemnikach na bagaże tzw. overhead bins. Przewożony transport nie był znaczący gabarytowo, natomiast istotna była łączna waga i tym samym odpowiednie rozmieszczenie oraz zabezpieczenie podczas całego lotu. W siatce połączeń PLL LOT zaplanowane są rejsy na tej trasie dwa razy w tygodniu.

Ale to nie jedyne przewozy cargo, jakie realizuje polski przewoźnik. Ostatnio LOT uruchomił też transporty cargo na nowej trasie z Newark do Lwowa. Newark jest amerykańskim ośrodkiem niezależnego e-commerce, a transporty przesyłek ze Stanów Zjednoczonych są ważnym element strategii LOT-u w ramach rozwoju produktów cargo.

Jeśli sytuacja epidemiczna i lokalne decyzje administracyjne na to pozwolą, transporty na tej trasie chcielibyśmy realizować do końca roku, pracując jednocześnie nad dalszym zabezpieczeniem potrzeb branży e-commerce, do której planowaliśmy wejść od dłuższego czasu. Podobny łańcuch dostaw zakontraktowaliśmy także na trasie z Newark do Warszawy w sezonie zimowym.

Prestiżowy certyfikat CEIV Pharma

Ostatnie miesiące były bardzo pracowite dla działu cargo PLL LOT. W czasie zawieszenia pasażerskich połączeń lotniczych polski przewoźnik uruchomił projekt #CARGOdlaPolski, transportując z Chin materiały ochronne i sprzęt medyczny niezbędne do walki z pandemią koronawirusa. Od 5 kwietnia do 29 czerwca w ramach 172 transportów do Polski trafiło 23 500 m3 materiałów PPE, które zasiliły szpitale i placówki zdrowia w całym kraju. Dostawy realizowane były głównie z lotniska w Szanghaju, a następnie z Wuhan. Dzięki transportom medycznym samoloty LOT-u wróciły także na lotnisko w Pekinie. Jednocześnie przewoźnik z sukcesem szukał szans w obszarze transportów komercyjnych, uzupełniając siatkę połączeń frachtowych o kolejne kierunki europejskie i transatlantyckie, takie jak Kolombo czy Delhi.

#CARGOdlaPolski zostało zakończone, ale LOT nie zwalnia kroku. 17 lipca przewoźnik pozytywnie zakończył audyt Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego IATA i jako pierwsza linia lotnicza w Europie Środkowo-Wschodniej, odebrał prestiżowy certyfikat IATA CEIV Pharma (Centre of Excellence Independent Validators Pharma IATA). Tym samym LOT dołączył do światowej czołówki około 110 firm na świecie, w tym 24 linii lotniczych, posiadających udokumentowany i zatwierdzony Systemu Jakości PIL QMS w zakresie zarządzania obsługą przesyłek farmaceutycznych.

Jak podkreślił Michał Grochowski, Dyrektor Biura Cargo i Poczty PLL LOT, każdy transport PLL LOT realizowany jest z dbałością o najwyższą jakość obsługi, ale farmacja to produkt o szczególnych wymaganiach. Produkty farmaceutyczne z natury rzeczy należą do grona towarów najbardziej wartościowych – zarówno pod względem ich ceny, ale przede wszystkim tego, że nierzadko są to leki ratujące ludzkie życie.

Dostawa takich towarów w jak najkrótszym czasie (wykorzystując rejsy bezpośrednie), przy zachowaniu odpowiednich warunków temperaturowych (stała temperatura pomiędzy 2-8°C), to kluczowe elementy całego łańcucha logistycznego, na końcu którego stoi pacjent. Aby ten mechanizm działał sprawnie, każde z ogniw łańcucha musi spełniać szereg wymogów oraz stosować tożsame przepisy i procedury bezpieczeństwa – tłumaczył Michał Grochowski.

Sektor lotów towarowych odżywa

Szalejąca pandemia odcisnęła piętno na branży lotniczej. Ale, choć jest to ogromnie trudny czas dla tynku lotniczego, jest to też okres dynamicznego rozwoju LOT-u w segmencie cargo i poczty. Porównując z ubiegłym rokiem, w okresie od stycznia do września br. osiągnięto łączny wzrost przewiezionych ładunków cargo i poczty o 26 proc. oraz o 25 proc. w przypadku ładunków transportowanych za pośrednictwem Road Feeder Service. Tegoroczny sezon letni LOT Cargo zakończyło z wynikiem 35 proc. wzrostu przewiezionych towarów rok do roku.

Jak informuje narodowy przewoźnik, siatka połączeń cargo urosła w 2020 roku niemal dwukrotnie. Początkowo realizowano głównie rejsy do Ameryki Północnej, Kanady czy Seulu. Obecnie siatka połączeń obsługiwanych w formule All Cargo obejmuje 9 kierunków, w tym realizowane od maja dwa razy w tygodniu rejsy do Delhi. 21 listopada nastąpi inauguracja rejsów w formule All Cargo do kolejnego indyjskiego miasta – Bombaju.

Usługi LOT Cargo można rezerwować za pośrednictwem rozbudowanej sieci sprzedaży: w biurach LOT Cargo w Polsce i na świecie, za pośrednictwem agentów oraz przez stronę LOT Cargo.

