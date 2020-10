W roku pandemii wygrywa VW Golf. Bestsellery europejskiego rynku

Z danych JATO Dynamics wynika, że MG, Suzuki, Bentley, Audi, Dacia i Ferrari znalazły się wśród 20 marek, które we wrześniu zwiększyły swoją sprzedaż. Co może zaskakiwać, popyt na luksusową markę Bentley wzrósł w tym miesiącu aż o 49 proc., co ma związek z dużą sprzedażą modelu Bentayga.

Największe wzrosty na rynku

Wielkim zwycięzcą okazał się chiński MG, którego sprzedaż we wrześniu wzrosła według JATO Dynamics o ponad 240 procent. Popyt na samochody Suzuki zwiększył się w tym czasie o 55 proc., Bentleya o 49 proc., Audi o 42 proc., Dacii o 32 proc., a Ferrari o 30 proc. Inne marki, które odnotowały wzrosty na rynku, to Jeep (+28 proc.), Skoda (+16 proc.), Fiat i Lancia (łącznie +13 proc.), Toyota (+12 proc.), Lotus (+10 proc.), Seat (+ 7,8 proc.), Volkswagen (+7,7 proc.), Nissan (+6,9 proc.), Honda (+5 proc.), Kia (+4,3 proc.) i Peugeot (+ 2,6 proc.).

Najpopularniejsze modele pandemicznego roku

Większą sprzedaż we wrześniu 2020 roku zanotowało sporo modeli, i to pomimo utrzymujących się ograniczeń spowodowanych wybuchem pandemii COVID-19, np. sprzedaż Nissana Juke'a wzrosła o ponad 260 proc. do 8 557 sztuk, elektrycznego Renault Zoe – o ponad 210 proc. do 10 995 egzemplarzy, a BMW serii 8 o 119 proc. do 898 aut.

VW Golf liderem w Europie

Trzeci miesiąc z rzędu Volkswagen Golf zajął pierwsze miejsce w europejskim rankingu popularności, z wrześniowym wynikiem 28 559 sprzedanych aut. Na drugim miejscu znalazł się Opel/Vauxhall Corsa – 26 277 sprzedanych aut. Renault Clio było trzecie (23 549 sztuk). Golf wygrał z konkurentami pomimo 11-proc. spadku sprzedaży, co było większym spadkiem niż u Opla Corsy (-7,2 proc.) i Renault Clio (-4,6 proc.), podsumowuje IBRM Samar.

Renault Captur, Peugeot 208, Dacia Sandero, Volkswagen Polo i Ford Puma to modele z europejskiej pierwszej dziesiątki, które również zwiększyły sprzedaż we wrześniu 2020 roku. Największy wzrost w tej grupie osiągnęła Dacia Sandero (+55 proc. w porównaniu z wrześniem 2019 roku), oraz VW Polo, z 40-proc. wzrostem. Ford Puma po raz pierwszy pojawił się w rankingu i zakończył miesiąc na 10. miejscu ze sprzedażą 17 870 sztuk.

Narastająco, po dziewięciu miesiącach Volkswagen Golf zajmuje pierwsze miejsce ze sprzedażą 200 425 sztuk, co oznacza spadek o 35 proc. Za nim plasują się: Renault Clio (180 033 aut, spadek o 26 proc.) oraz Opel Corsa (140 490 egzemplarzy, spadek o 24 proc.). Pierwszą piątkę zamykają: Peugeot 208 (140 286, spadek o 18 proc.) i VW Tiguan (133 044, spadek o 33 proc.).

