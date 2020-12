LOT Cargo wylądował w Mumbaju

Polskie Linie Lotnicze LOT po raz pierwszy poleciały w formule all cargo do Mumbaju. To drugi po Delhi indyjski kierunek w siatce przewozów cargo, który otwiera nowe perspektywy dla rozwoju LOT-u w segmencie transportu farmaceutyków.

Nowa trasa LOT Cargo połączyła Warszawę z jednym z najważniejszych finansowych i handlowych ośrodków w Indiach, generującym 6,16 proc. całkowitego PKB tego kraju. 21 listopada, pierwszym transportem z Mumbaju, do Polski przyleciało blisko 30 ton ładunku. Zgodnie z założeniem formuły all cargo, w samolocie przewożone są jedynie towary przy zachowaniu maksymalnego wykorzystania dostępnej przestrzeni transportowej, czyli zarówno na dolnym, jak również górnym pokładzie. Trasa z Warszawy do Bombaju będzie obsługiwana dwa razy w tygodniu według rozkładu: LO7877 WAW-BOM 22:45-11:05 (+1) środy i soboty

LO7878 BOM-WAW 14:05:00-18:10 czwartki i niedziele Indie – „apteka świata” i ważny kierunek rozwoju dla LOT Cargo Uruchomienie połączenia z Mumbajem ma również strategiczne znaczenie z perspektywy rozwoju segmentu transportu leków, w których produkcji przodują Indie. Zgodnie z szacunkami Europejskiej Grupy ds. Substancji Chemicznych (ang. European Fine Chemicals Group, EFCG) ponad 80 proc. substancji, wykorzystywanych do produkcji leków, które trafiają na europejski rynek, pochodzi obecnie z Chin i Indii. Trzecie miejsce w skali globalnej pod względem wolumenu produkcji leków oraz trzynaste miejsce w kategorii ich wartości sprawiają, że subkontynent indyjski zyskał miano „apteki świata”. Szacuje się, że indyjski przemysł farmaceutyczny osiągnie w tym roku wartość produkcji 55 mld USD. Czytaj też:

Rekordowy ładunek w historii PLL LOT Dla LOT Cargo, które w tym roku pozyskało certyfikat IATA CEIV Pharma, jednym z najważniejszych wyzwań strategicznych jest zwiększenie udziału w wartym co najmniej 100 mln zł rynku przewozów farmaceutycznych. Według danych IATA, rynek ten rok do roku rośnie średnio o 20 proc.. Warszawa – Mumbaj to jedenaste połączenie dalekodystansowe LOT-u, na którym transportowane są ładunki cargo. Siatkę naszych kierunków tworzymy w oparciu o długofalowe cele biznesowe, jak również z myślą o pandemii COVID-19, w czasie której transport lotniczy okazał się jedynym dostępnym środkiem zapewniającym szybki przewóz ładunków medycznych. Dysponując odpowiednią flotą, doświadczeniem zespołu i uprawnieniami, budujemy przewagę hubu komunikacyjnego w Warszawie – mówi Michał Grochowski, Dyrektor Biura Cargo i Poczty. Źródło danych o indyjskim sektorze farmaceutycznym: https://instytutboyma.org/pl/tydzien-w-azji-indyjski-rynek-farmaceutyczny-w-czasie-pandemii-covid-19/ Czytaj też:

