Loty z Wielkiej Brytanii do Polski zawieszone. Od kiedy?

Rzecznik rządu Piotr Muller poinformował, że w związku z pojawieniem się w Wielkiej Brytanii nowej odmiany koronawirusa, Polska zawiesza połączenia lotnicze z tym krajem. Zakaz lotów z i do Zjednoczonego Królestwa wchodzi w życie od północy z poniedziałku na wtorek. Oznacza to, że odbędą się jeszcze wszystkie loty zaplanowane na poniedziałek 21 grudnia.

Testy dla podróżnych

Apel do osób przyjeżdżających do Polski z Wielkiej Brytanii ma minister zdrowia. Adam Niedzielski poinformował, że wydał polecenie Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu, aby „wykonywać testy każdej zgłaszającej się osobie, która w ostatnim czasie podróżowała z Wielkiej Brytanii” . W celu zrobienia testu należy kontaktować się z lokalnym sanepidem.

Nowy wariant koronawirusa

O nowym wariancie koronawirusa poinformował 14 grudnia Matt Hancock, brytyjski sekretarz zdrowia. Wielka Brytania przekazała tę informację do Światowej Organizacji Zdrowia. Zakażenia nową odmianą SARS-CoV-2 wykryto już m.in. we Włoszech w rzymskim szpitalu wojskowym Celio u mężczyzny, który przyleciał z partnerką ze Zjednoczonego Królestwa.

W związku z pojawieniem się nowej odmiany koronawirusa, uznawanej za bardziej zaraźliwą, działania podejmują kraje Unii Europejskiej. Holandia zawiesiła loty do Wielkiej Brytanii co najmniej do końca roku. Belgia wprowadziła obowiązujący od północy z niedzieli na poniedziałek zakaz na razie na 24 godziny; obejmuje on również połączenia kolejowe. Włoski minister spraw zagranicznych Luigi Di Maio zapowiedział podjęcie analogicznych działań. Władze Austrii również planują zawieszenie połączeń lotniczych z Wielką Brytanią. Władze Czech wprowadziły ostrzejsze zasady kwarantanny dla osób przybywających z Wielkiej Brytanii.

Czytaj też:

Nowa odmiana koronawirusa – wszystko, co wiemy do tej pory