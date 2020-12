Planujesz podróż w 2021 roku? Bez koronawirusowego paszportu może się nie udać

Rozpoczęła się globalna akcja szczepień przeciwko koronawirusowi. Pierwsze dawki szczepionki dotarły już m.in. do państw Unii Europejskiej, gdzie dopuszczona do użytku jest preparat Pfizera, oraz do Stanów Zjednoczonych, które zezwoliły także na podawanie zastrzyków z produktem Moderny.

Powrót do podróżowania ze specjalnym paszportem

Pojawienie się szczepionek daje nadzieje, że rok 2021 będzie czasem powrotu do normalności. Jest to światełko w tunelu dla osób, które nie mogą wyobrazić sobie życia bez podróżowania. Mowa i o turystach i osobach, które dużo przemieszczają się w ramach obowiązków służbowych. Okazuje się jednak, że samo zaświadczenie o zaszczepieniu, czy negatywny wynik testu na koronawirusa mogą niedługo nie wystarczyć.

Część firm technologicznych, a wśród nich IBM, pracuje obecnie nad rozwiązaniem, które nazywane jest koronawirusowym paszportem. Inicjatywa Common Trust Network we współpracy z takimi liniami lotniczymi, jak m.in. Lufthansa, Swiss Airlines, United Airlines, czy Virgin Atlantic, pracuje nad wprowadzeniem aplikacji mobilnej, w której przetrzymywane będą dane dotyczące zdrowia pasażera. Będzie ona informować linie lotnicze m.in. o tym, czy pasażer jest zaszczepiony. Zaświadczenia o przyjęciu szczepionki, czy negatywnym wyniki testu na COVID-19, które będzie potwierdzone przez lekarzy, zostanie zaszyfrowane w indywidualnym kodzie QR, który będzie można okazać przy zakupie biletu. Nie będzie to wymagało przekazywania wrażliwych danych.

