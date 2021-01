Ta branża dostała pomoc po jednym spotkaniu z Andrzejem Dudą

Wszystko szczegółowo opisuje serwis Money.pl. Po spotkaniu z prezydentem branża transportu turystycznego została ujęta w tarczy. Przedsiębiorcy dostaną zwolnienie ze składek na ZUS, postojowe, a pomoc w spłatach rat leasingowych przez kolejnych 12 miesięcy zapewni im Agencja Rozwoju Przemysłu.

Jak wskazuje medium, zaczęło się od listu do prezydenta, który napisał Rafał Jańczuk, prezes firmy transportowej Raf-Trans i szef Polskiego Stowarzyszenia Przewoźników Autokarowych. Ponieważ on sam i jego branża byli zrozpaczeni pominięciem przedsiębiorców w tarczy 6.0, napisał do Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii. Bezskutecznie. Stanęło więc na liście do prezydenta.

List do prezydenta doszedł i dotarł

Money.pl cytuje prezesa Jańczuka: „Dwa dni po tym, jak wysłałem do prezydenta list, odezwała się do mnie jego kancelaria. Zostaliśmy zaproszeni na spotkanie. Nie żadną tam wideokonferencję, ale bezpośrednio mieliśmy przyjść do pałacu i opowiedzieć o naszych problemach”.

Spotkanie było już zorganizowane. Kancelaria prezydenta powołała sztab antykryzysowy, a w jego składzie znaleźli się wiceminister rozwoju Marek Niedużak, prezesi Agencji Rozwoju Przemysłu i Banku Gospodarstwa Krajowego oraz szefowie firm leasingowych.

„Bardzo stanowczy” prezydent Andrzej Duda

Po półtorej godziny, podczas której „prezydent był bardzo stanowczy” (to słowa Rafała Jańczuka), wszystko było załatwione. Spotkanie nie było nagłaśniane przez media, a zakończyło się pełnym sukcesem dla branży.

Przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z ZUS i dostaną postojowe (czyli będą włączeni do tarczy 6.0), a ARP pożyczy im pieniądze na spłatę rat leasingowych (pieniądze zaczną być wypłacane od połowy stycznia 2021 r.). PKD transportu turystycznego zostało dodane do tarczy 6.0 w trakcie prac nad ustawą w Senacie.

