Celnicy rekwirują nawet kanapki na drogę. Zabawna sytuacja związana z brexitem uchwycona

Holenderska telewizja wyemitowała bardzo niecodzienny materiał, w którym pokazano, z jakimi niedogodnościami mogą się liczyć osoby podróżujące z Wielkiej Brytanii na teren Unii Europejskiej. Z powodu brexitu, kraje członkowskie, a w tym Holandia, wprowadziły szczególne zasady dotyczące m.in. wwożenia produktów spożywczych. W materiale przedstawiono funkcjonariuszy służby celnej, którzy kontrolują kierowców wjeżdżających na prom łączący Wielką Brytanię z Holandią.

Przypominają oni kierowcom, że zgodnie z nowymi zasadami nie mają prawa przewozić mięsa, produktów mlecznych, ryb, owoców, czy warzyw. W związku z tym kamery zarejestrowały zabawną sytuację. Jeden z podróżnych stracił przez nowe przepisy... kanapki z szynką.

– Może wyciągnę mięso i zostawię sobie sam chleb – spytał kierowca zatrzymany do kontroli. – Wszystko musi zostać skonfiskowane. Witamy w realiach brexitu. Przykro mi – powiedział z uśmiechem funkcjonariusz holenderskiej służby celnej.

Nowe regulacje weszły w życie z 1 stycznia 2021 roku, gdy przestał obowiązywać okres przejściowy. Brytyjskie władze zalecają podróżującym, aby zakazane produkty spożywcze „zużyli, zjedli, lub pozbyli się ich” na granicy. Należy przypomnieć, że podobne zakazy nie są niczym szczególnym. Obowiązują większość państw, które nie należą do Unii Europejskiej, lub które nie posiadają specjalnych umów z UE. Dla obywateli Wielkiej Brytanii może być to jednak szok, gdyż przez lata przyzwyczajeni byli do zupełnie innych standardów.

