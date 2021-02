Nowy rozkład lotów Ryanaira. Mimo pandemii aż 700 połączeń

Branża lotnicza przeżywa wyjątkowo trudny czas. Przez pandemię koronawirusa przez wiele miesięcy przemieszczanie było całkowicie niemożliwe, a obecnie jest to bardzo utrudnione. Mimo to linie lotnicze muszą walczyć o klientów. Ryanair, czyli największy przewoźnik budżetowy w Europie poinformował o nowym rozkładzie lotów na sezon zimowy 2021/2022. W ofercie będzie aż 700 połączeń.

Wakacje w górach lub na plaży

Firma liczy na to, że przyszły sezon narciarski będzie się już odbywał w zupełnie innych warunkach, dlatego ogłasza połączenia do popularnych alpejskich destynacji. Także fani słonecznych wakacji znajdą ofertę dla siebie. Wśród połączeń są m.in. Malta, Sycylia, Teneryfa, czy Cypr.

„Poza kierunkami słonecznymi i narciarskimi pasażerowie mogą także zarezerwować wyjazdy typu city break do Lizbony, Paryża czy Wenecji. Przegapiwszy wakacje i wyjazdy weekendowe w 2020 roku – tej zimy Ryanair oferuje eklektyczną mieszankę destynacji, obejmującą wakacje na plaży, city breaki, atrakcje kulturalne i dla smakoszy. Aby uczcić ogłoszenie zimowego rozkładu lotów, Ryanair wprowadził do sprzedaży bilety już od 134 zł na podróż od października 2021 do marca 2022. Rezerwacji lotów w promocyjnej cenie można dokonać na stronie internetowej Ryanair.com tylko do niedzieli (14 lutego) do północy” – czytamy w komunikacie firmy.

– Chociaż wierzymy, że pomyślne wprowadzenie szczepionki sprawi, że Europejczycy będą cieszyć się wakacjami jeszcze tego lata, Ryanair chce dać klientom jeszcze większy wybór i coś, czego nie mogą się już doczekać, niezależnie od tego, czy nastąpi to w lipcu, październiku czy grudniu. Dzięki 20 milionom biletów w sprzedaży na ponad 700 trasach i kolejnych, które zostaną ogłoszone w nadchodzących tygodniach, klienci mogą już teraz zarezerwować zimowy wypoczynek aż do marca 2022 roku, jak zawsze w najniższych cenach – powiedział Dara Brady, Dyrektor Marketingu w Ryanair.

