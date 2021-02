23 tony kokainy o wartości 3,5 mld euro. Największy odkryty przemyt w historii Europy

Celnicy z Hamburga i Antwerpii zatrzymali kontenery z Paragwaju, w których znajdowały się łącznie ponad 23 tony kokainy. Narkotyk ukryty był w puszkach z kitem. Celnicy poinformowali, że w kontenerach było ich łącznie aż 1700. Przemytnicy zapakowali kontrabandę w taki sposób, że kilka pierwszych puszek od wejścia do kontenerów faktycznie zawierało zgłaszany towar, ale reszta wypełniona była po brzegi narkotykiem.

Największy zatrzymany przemyt w Europie

W porcie w Hamburgu zatrzymano narkotyki ważące łącznie 16 ton, celnicy w Antwerpii zabezpieczyli kolejne 7,2 tony. Policja uważa, że kokaina miała trafić do Holandii. Zatrzymano 28-letniego mężczyznę, który miał zająć się transportem na rynek docelowy.

– To największy przemyt kiedykolwiek zatrzymany w Europie i jeden z największych na świecie – powiedział BBC przedstawiciel Służby Celnej w Hamburgu. – Szacujemy, że wartość rynkowa zatrzymanych narkotyków to od 1,5 do 3,5 mld euro – dodał, odnosząc się tylko do 16 ton przechwyconych w Niemczech.

