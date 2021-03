Komisja Europejska odsłoniła karty. Tak będzie można zdobyć „paszport szczepionkowy”

W środę 17 marca Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący utworzenia zielonego zaświadczenia cyfrowego, które będzie ważne we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zielone zaświadczenia są najczęściej nazywane „paszportem szczepionkowym” czy „zielonym certyfikatem”.

Takie zielone zaświadczenie będzie elektronicznym dowodem na to, że dana osoba:

albo została zaszczepiona przeciwko COVID-19;

albo uzyskała ujemny wynik testu;

albo przeszła COVID-19.

Zielone zaświadczenia unijne. Jak je uzyskać?

„Za wydawanie zaświadczeń odpowiadają organy krajowe. Mogą je wydawać na przykład szpitale, ośrodki wykonujące testy, czy organy ds. zdrowia” – opisuje w komunikacie Komisja Europejska. Poza wersją domyślną, czyli cyfrową, na życzenie będzie można otrzymać również wersję papierową „paszportu szczepionkowego”.

„Zielone zaświadczenia cyfrowe będą ważne we wszystkich państwach członkowskich UE. Pomoże to w skoordynowanym znoszeniu istniejących ograniczeń” – zapewnia KE, dodając, że niezaszczepieni obywatele będą mogli podróżować do innych krajów, a zaświadczenie ma jedynie ułatwić podróżowanie, a nie dyskryminować.



