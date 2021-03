Kanał Sueski zamknięty. Zakleszczony kontenerowiec próbuje wydostać 8 statków i koparka

Kanał Sueski jest zablokowany. Władze przeprawy poinformowały, że może to potrwać kilka dni, ale specjaliści uważają, że nawet i kilka tygodni.

Kolos przegrał z wiatrem

Czterystumetrowy kontenerowiec Ever Given zablokował Kanał Sueski. Przyczyną zdarzenia w okolicach miasta Suez był wyjątkowo silny podmuch wiatru, który obrócił gigantyczny statek i uniemożliwił mu dalszą trasę. Jak widać na zdjęciach, gigant zarył dziobem o brzeg. Na miejscu pracuje obecnie osiem statków (z czego największy z nich ma moc holowania nawet 160 ton) i kilka koparek, które rozkopują nabrzeże.

Jak wynika z informacji przekazanych agencji AFP przez armatora – firmę Evergreen Marine Corp, przyczyną nie była – jak wstępnie spekulowano awaria silnika – a silny i nagły podmuch wiatru. W rejonie Suezu we wtorek występowały gwałtowne porywy wiatru osiągające prędkość nawet 50 km/h.

Ever Given należy największych tego typu statków na świecie. Pływa pod banderą Panamy, ale należy do firmy Evergreen Marine Corp z Tajwanu. Kontenerowiec należy do klasy ULCS (Ultra Large Container Ships). Zdaniem ekspertów, cześć z tego typu jednostek jest za duża, aby przeprawiać się przez kanał łączący Morze Śródziemne z Morzem Czerwonym.

Kluczowa przeprawa

Kanał Sueski jest jedną z najważniejszych arterii handlowych świata. Jak informuje Allianz, czyli firma zajmująca się ubezpieczaniem tak dużych jednostek, przez ten kluczowy kanał w zeszłym roku przepłynęło ponad 19 tysięcy jednostek. Szacuje się, że przeprawia się przez niego nawet 10 proc. całego międzynarodowego ruchu towarowego. To m.in. główna trasa kontenerowców płynących z Chin do Europy.

