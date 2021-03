10 proc. światowego handlu zależy od jednej koparki. Kontenerowiec nadal uwięziony, a ceny surowców rosną

Poważna katastrofa w internecie zyskała miano mema. Kontenerowiec Ever Given, który całkowicie zablokował Kanał Sueski i trwająca akcja jego uwalniania to paliwo dla żartobliwych obrazków, ale także ogromny problem dla światowej gospodarki. Internauci już śmieją się, że 10 proc. światowego handlu jest obecnie w rękach operatora samotnej koparki.

Pandemia i zablokowany Kanał Sueski

Światowy handel i transport niemal od początku pandemii przeżywają duże utrudnienia. Już podczas pierwszej fali tankowce i kontenerowce miały problemy z wchodzeniem do niektórych portów. Odczuły to ich załogi, które często musiały przechodzić kwarantannę, przez co opóźniony był także rozładunek towarów. Handel w internecie kwitł, ale dostawa kupionych towarów przeciągała się tygodniami.

Do problemów pandemicznych dołączyła właśnie kolejna przeszkoda. Ma ponad czterysta metrów długości i zablokowała Kanał Sueski. Jeden z największych kontenerowców świata – Ever Given – zarył dziobem w brzeg kanału i utknął na dobre. Jednostka nie poradziła sobie z burzą piaskową i silnymi podmuchami wiatru w okolicach Suezu.

Po pierwszych nieudanych próbach udrożnienia przeprawy, eksperci oceniają, że może to zająć nawet kilka tygodni. Na miejscu pracuje obecnie osiem holowników i koparka, która stała się bohaterką większości memów. Jej zadaniem jest podkopanie zakleszczonego w brzegu dziobu kontenerowca.

Problem jest o tyle duży, że kanał jest najszybszym połączeniem morskim między Azją a Europą. Odpowiada za około 10 proc. światowego handlu. Dostawy wielu produktów i surowców będą się opóźniać, gdyż statki muszą stać w wielokilometrowej kolejce lub wybrać dużo dłuższą drogę dookoła Afryki.

Ceny rosną

Jak wynika z danych Refinitiv, cena transportu paliw płynnych wzrosły już o z 1,49 dolara za baryłkę 22 marca do 2,58 dol. 25 marca. To wzrost o 73 proc. Specjalnie indeksy pokazują wzrost cen frachtu również na innych trasach. Blokada Kanału Sueskiego wstrząsnęła bowiem całym rynkiem transportu morskiego. Towary, które nie mogą przepłynąć najkrótszą drogą np. z Chin do Rotterdamu (jak w przypadku Ever Given), muszą obierać inne trasy. Analitycy wyliczają, że dziennie blokada kanału uniemożliwia transport towarów wartych nawet 9,6 mld dolarów. Każda godzina zatoru kosztuje około 400 mln dolarów.

W sprawie jest także potencjalny polski wątek. Chodzi o dostawy skroplonego gazu z Kataru do gazoportu w Świnoujściu. Gazowce dostarczające surowiec również korzystają z Kanału Sueskiego.

