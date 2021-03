Jest zamówienie na 100 Boeingów 737 Max. Największe od dwóch katastrof i uziemienia maszyn

Boeing ma pierwsze od dawna powody do zadowolenia. Firma porozumiała się z liniami lotniczymi Southwest w sprawie dostarczenia nowych maszyn. Co ciekawe chodzi o nie byle samoloty, a o Boeingi 737 Max, czyli te same, które w wyniku dwóch tragicznych katastrof były uziemione od 2019 roku.

Zamówienie na 100 Boeingów

Władze Southwest zamówiły aż 100 Boeingów 737 Max, co stanowi rekord wielkości transakcji od czasu uziemienia feralnego modelu. Wcześniej 75 samolotów zamówił największy budżetowy przewoźnik w Europie - Ryanair, a 25 sztuk inna amerykańska firma United Airlines.

Jak zaznacza CNN, jest to nie tylko największe zamówienie od czasu uziemienia Maxów, ale także jedno z największych w historii założonych w 2011 linii Southwest. Co ciekawe firma posiada w swojej flocie wyłącznie Boeingi 737. Nie wszystkie z nich to najnowsza wersja tego samolotu, czyli model Max. Nie zmienia to faktu, że żadna inna linia lotnicza na świecie nie dysponuje tyloma Maxami.

To jednak rozwiązanie tylko części problemów Boeinga. Od czasu uziemienia firmy anulowały zamówienia na 792 maszyny tego typu. Część z nich została już wyprodukowana. Boeing musiał je składować na specjalnie przystosowanych parkingach, a następnie produkcja została przerwana.

