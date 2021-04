Podróże, powrót na stadiony i do kin już w wakacje? UE proponuje rozwiązanie

Paszporty covidowe są tylko kwestią czasu? Jak informuje „Rzeczpospolita”, Unia Europejska jest gotowa wprowadzić takie rozwiązanie jeszcze 25 czerwca. Z rozwiązania mogliby korzystać także Polacy. Jak podaje dziennik, opierając się o informacje urzędnika z Kancelarii Premiera, rząd jest gotowy na wydawania certyfikatów opartych o unikalny kod QR, którego nie da się podrobić. Zawierałby on informacje o szczepieniu, czy negatywnym wyniku testu na koronawirusa.

Ratunek dla turystyki

Zaświadczenia zawarte w zaszyfrowanym kodzie QR ma być ratunkiem przede wszystkim dla branży turystycznej. W Unii Europejskiej za takim rozwiązaniem lobbują Grecja, Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Bułgaria, czy Turcja, czyli właśnie kraje, które są w dużej części uzależnione od przypływu turystów.

Jednak paszporty to nie tylko ratunek dla turystyki, ale również dla branż takich, jak eventy, czy branża fitness. Posiadanie cyfrowego zaświadczenia pozwoliłoby bowiem na wejście na stadiony, do kin, teatrów, na koncerty, czy do siłowni. Nadchodzi także sezon wesel, które obecnie nie mogą się odbywać, a wprowadzenie certyfikatów również mogłoby to zmienić.

Brak procedur

Problemem, z którym muszą się jednak zmierzyć kraje członkowskie, jest brak wspólnych procedur. Jak przyznał premier Mateusz Morawiecki, rozmowy między krajami są prowadzone, ale obecnie są na „etapie wstępnym”. Wynika to głównie z postępów w programach szczepień. Jak zaznaczył premier, jeszcze w żadnym kraju nie ma sytuacji, w której mógłby się zaszczepić każdy, kto chce.

