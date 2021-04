Efekt Ever Given. Polscy ubezpieczyciele ruszają z wypłatą pieniędzy

Wśród setek kontenerów płynących na pokładzie statku Ever Given znajdowały się także takie, na które czekali polscy przedsiębiorcy. Towarzystwo Ergo Hestia poinformowało, że rozpoczyna wypłatę odszkodowań dla firm, które ucierpiały w wyniku blokady Kanału Sueskiego.

Ever Given „aresztowany”

Mogłoby się wydawać, że firmy, które oczekiwały na dostawę towarów płynących na Ever Given, otrzymają je zaledwie z kilkudniowym opóźnieniem. Tyle trwała bowiem blokada Kanału Sueskiego. Prawda jest taka, że towary te nadal znajdują się w Egipcie. Kontenerowiec został bowiem zatrzymany w kraju do czasu osiągnięcia porozumienia w sprawie odszkodowania.

Firma Shoei Kisen Kaisha - właściciel statku Ever Given, otrzymała od władz Egiptu rachunek na 916 mln dolarów. Na tyle oszacowano straty i koszty akcji ratunkowej związane z blokadą Kanału Sueskiego. Do czasu wypłacenia pieniędzy, czterystumetrowa jednostka nie opuści wód terytorialnych Egiptu.

Setki tysięcy złotych dla polskich firm

Jak oszacowali eksperci, łączne straty firm spowodowane brakami dostaw towarów przewożonych na pokładzie Ever Given to ponad miliard dolarów. Spółka Ergo Hestia ubezpieczała przesyłki wyceniane na 700 tys. złotych. Nie wiadomo jeszcze jaka część z tej kwoty zostanie wypłacona. Ustalenie szczegółów tego, jak wysokie powinny być zadośćuczynienia to złożony proces, podkreślają eksperci. Właściciele towarów muszą przedstawić gwarancje ubezpieczenia cargo, aby odesłanie ładunków do portu docelowego było możliwe. Następnie ubezpieczyciel pokrywa koszty ponownego dostarczenia towaru do przedsiębiorcy.

– Ubezpieczenie mienia w transporcie (cargo), oprócz standardowej ochrony ubezpieczeniowej, obejmuje również udział w tzw. awarii wspólnej, czyli kosztów poniesionych na ratowanie statku i ładunku. Skoro na statku znajdują się towary ubezpieczone przez ERGO Hestię, to pokryjemy koszty ratowania mienia należącego do naszych klientów – powiedziała Agnieszka Nowacka z ERGO Hestia.

