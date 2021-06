Największy Boeing z rodziny 737 Max wykonał lot testowy. „Samolot spisał się wspaniale”

Boeing przeprowadził udany lot testowy największego z rodziny Boeingów 737 Max, czyli modelu z numerem 10. Jego certyfikacja i dopuszczenie do lotów rejsowych planowane są na 2023 rok.

Samolot wystartował 18 czerwca z lotniska w Renton Field w stanie Waszyngton i po 2,5 godzinach lotu wylądował na lotnisku testowym firmy Boeing Field w Seattle.

"737-10 może zabrać na pokład do 230 pasażerów. Wprowadzono w nim również ulepszenia w zakresie ochrony środowiska, zmniejszając emisję dwutlenku węgla o 14 procent i redukując hałas o 50 procent w porównaniu do użytkowanych obecnie samolotów Next Generation 737" – informuje producent.

Pierwszy lot Boeinga 737-10

„Samolot spisał się wspaniale” – podkreśla kapitan Jennifer Henderson, cytowana w oficjalnym komunikacie firmy. „Profil lotu pozwolił nam na przetestowanie wszystkich systemów samolotu, sterowania lotem i właściwości pilotażowych, które sprawdziły się dokładnie tak, jak tego oczekiwaliśmy” – dodaje.

Katastrofy Boeingów 737 Max 8

Model 737 Max 8, czyli mniejszy wariant przetestowanego właśnie samolotu, został uziemiony w 2019 roku w efekcie dwóch katastrof, w których zginęło łącznie 346 osób. Pierwsza z nich miała miejsce w Etiopii. 10 marca tuż po starcie z lotniska w Addis Abebie samolot zniknął z radarów. Szybko okazało się, że doszło do katastrofy, w której zginęło 149 pasażerów i ośmioro członków załogi.

Drugi wypadek miał miejsce w październiku. Rozbił się wtedy Boeing 737 Max indonezyjskich linii Lion Air. Lecąca ze stolicy Indonezji na wyspę Sumatra maszyna runęła do morza 15 km od brzegu. Zginęło 189 pasażerów i członków załogi.

