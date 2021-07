Pierwszy autobus wodorowy na polskich ulicach. Prekursorem wielkopolskie miasto

Cichy, bezemisyjny, przyjazny dla środowiska, z krótkim czasem ładowania. Wszystkie te cechy posiada autobus wodorowy. Za kilkanaście miesięcy pierwszy taki pojazd wyjedzie na ulice polskiego miasta. Pionierem okazał się Konin, którego władze podpisały umowę na czteroletnią dzierżawę autobusu Solaris Urbino 12 hydrogen od firmy Solaris Bus & Coach – donosi lokalny serwis „LM”.

– To będzie pierwszy autobus wodorowy w Polsce. Podpisujemy kontrakt na coś, co jest nowatorskie, a co zaczęło rozwijać się intensywnie w Europie i tym bardziej cieszę się, że dzieje się to w Wielkopolsce, w moich rodzinnych stronach – powiedział Dariusz Michalski wiceprezes zarządu ds. R&D i Produkcji, który w imieniu firmy Solaris podpisywał umowę.

Javier Calleja, prezes Solaris Bus & Coach przypomniał natomiast, że forma niejednokrotnie deklarowała, że jest prekursorem przemian w transporcie publicznym w Polsce.

Wodór będzie przyszłością?



– Dzisiejszy dzień doskonale to przypieczętowuje. Wodór ma szansę stać się jednym z filarów transformacji transportu publicznego w Polsce i całej Europie – powiedział.

Urbino 12 Hydrogen wyposażony jest w ultranowoczesne ogniwo paliwowe, które pełni funkcję miniaturowej elektrowni wodorowej na pokładzie pojazdu. Dzięki zastosowanej technologii autobus będzie miał możliwość pokonania na pojedynczym tankowaniu aż 350 km. Jedynymi produktami reakcji chemicznej zachodzącej w ogniwie są ciepło oraz para wodna. Pojazd nie generuje więc absolutnie żadnych szkodliwych substancji – informuje miasto na swojej stronie.

Mieszkańcy Konina mieli już okazję przejechać się autobusem wodorowym. W styczniu odbyły się jego testy na ulicach miasta.

